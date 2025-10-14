Barnmorskor till Förlossningsavdelning och Antenatalavdelning i Malmö
2025-10-14
Gör skillnad. Varje dag.
Är du barnmorska och vill fortsätta utveckla din yrkesmässiga kompetens? Vill du vara med och arbeta med kollegor i ett tvärprofessionellt team där du får möjlighet att skaffa dig erfarenhet både från det normala och det mer komplicerade födandet? Då kan detta vara det perfekta arbetet för dig!
Vi söker nu barnmorskor till vår förlossningsavdelning och antenatalavdelning inom verksamhetsområde (VO) kvinnosjukvård i Malmö. På vår antenatalavdelning, även kallad BB Gravida, vårdar vi gravida kvinnor som behöver inneliggande vård. Vi ansvarar även för majoriteten av våra igångsättningar (induktioner) och hanterar den polikliniska verksamheten under jourtid.
Inom Skånes universitetssjukhus (Sus) kvinnosjukvård föds cirka 8000 barn per år fördelade på drygt 4800 förlossningar i Malmö och 3000 i Lund. I Malmö har vi både normala och komplicerade förlossningar efter graviditetsvecka 28. Vår arbetsplats är såväl dynamisk som mångkulturell, där vi tar vara på allas kompetens och tillsammans utvecklar kvinnosjukvården i Region Skåne.Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nya barnmorskekollegor som vill utvecklas inom sitt yrkesområde och som är intresserade av kvinnosjukvård. Hos oss erbjuds du ett intressant och stimulerande arbete där du har goda möjligheter att vidareutvecklas inom obstetriken. I rollen som barnmorska hos oss har du som uppgift se till att den gravida och födande kvinnan, partner och barn omhändertas på bästa sätt och ges en trygg och säker vård.
Tillsammans med undersköterska ansvarar du självständigt för den normala förlossningen och i de komplicerade förlossningsfallen samarbetar du med läkare. Vi erbjuder ett intressant och stimulerande arbete på förlossningsavdelningen och BB- gravida i Malmö där vi också har ett nära samarbete med neonatalavdelningen och BB.
Är du nyexaminerad barnmorska eller saknar erfarenhet från förlossningsvård får du en individuellt anpassad upp till 12 veckors introduktion och en mentor som du har regelbunden uppföljning med. Din utveckling är viktig för oss och vi har därför kontinuerlig fortbildning.
Tjänsterna avser anställning för natt samt dag-och kvällstjänstgöring. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad barnmorska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av förlossningsvård, men det är inget krav.
Som person vill vi att du har framåtanda och ett stort intresse för utveckling och lärande. Ditt engagemang och positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Vi ser även samarbetsförmåga och prestigelöshet som viktiga egenskaper för alla oss som arbetar här och vi hoppas på att du vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss. För oss är det viktigt att måna om ett gott arbetsklimat och vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen använder vi oss av löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Kontakt
Susanna Heinonen Roth, Enhetschef susanna.shr.heinonen-roth@skane.se 076-8890402
