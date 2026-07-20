Barnmorskor till BB-avdelning familj i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-07-20
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Vi söker nu två barnmorskor till BB familj!
Verksamhetsområde (VO) kvinnosjukvård i Malmö tillhör landets ledande undervisningsenheter med stolta traditioner inom obstetrisk och gynekologisk vård. Enheten bedriver dessutom en spännande forsknings- och utvecklingsverksamhet. Obstetriken har idag tio förlossningsrum och åtta platser för inneliggande gravida. Eftervården består av femton platser på BB familj, trettio eftervårdsplatser på BB avdelningen och BB hemma. Inom sektionen arbetar läkare, barnmorskor och undersköterskor i team. Det nära samarbetet med förlossningen och neonatalverksamheten gör att patienterna får ett bra och tryggt omhändertagande hos oss.
BB-familj öppnade våren 2023 i samma hus som kvinnokliniken och är ett komplement till BB och BB-hemma med den nyblivna familjen i centrum. Vi arbetar familjecentrerat genom att ge råd och stöd till den nya familjen där mycket fokus är på amning och anknytning. Avdelningen består av femton enkelrum med plats för partner. På avdelningen ryms även tre mottagningar, amningsmottagning samt BB-hemma som utgår från avdelningen.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Vi välkomnar dig som vill vara med och arbeta inom eftervård i Malmö! Vi ser gärna att du har ett genuint intresse för eftervård, amning och den nya familjen.
Som barnmorska på BB-familj arbetar du i team med undersköterskor med fokus på den nya familjen och att värna det friska. Avdelningen är barnmorskeledd och precis som med förlossning och neonatalverksamheten har vi ett nära samarbete med BB och specialistmödravården. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad barnmorska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Vi letar efter dig som kan bidra med energi och glädje till vår enhet samt har ett stort intresse för utveckling, lärande och självklart även kvinnosjukvård. Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. I vår vardag uppstår ofta förändringar, att förhålla sig till dessa och ställa om till en ny situation kräver förmågor som överblick, planering och struktur. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Som en del av lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kommer det att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336911". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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123 45 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Emilie Dock, Enhetschef emilie.dock@skane.se 040336917 Jobbnummer
10007729