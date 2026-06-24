Barnmorskor till Barnmorskemottagning i Hörby
Region Skåne, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Hörby Visa alla sjuksköterskejobb i Hörby
2026-06-24
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Är du självständig, trygg i din yrkesroll och tycker om utmaningar? Då ska du inte tveka att söka dig till oss! Ta chansen att bli en del av barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne och arbeta i den nya familjecentralen i Hörby. Vi söker nu legitimerade barnmorskor till Barnmorskemottagningen Hörby, en för tillsvidareanställning på heltid och en för vikariat på heltid.
I enlighet med Hälsovalets uppdrag behandlar vi normal graviditet samt erbjuder föräldrastöd, ultraljudsverksamhet, preventivmedelsrådgivning, STI-provtagning och cellprovtagning. Här arbetar vi enligt förfrågningsunderlaget för ackrediterade Barnmorskemottagningar inom Region Skåne. Vi är i framkant när det gäller den digitala utvecklingen och erbjuder hälsosamtal, preventivmedelsrådgivning och klimakterierådgivning som videobesök.
Barnmorskemottagningen Hörby är i uppstarten av att ingå i en familjecentral, där vi kommer att fokusera på ett gott samarbete med alla inblandade vårdaktörer kring den blivande familjen. Hos oss som barnmorska möter du ett brett spektrum av patienter, bland annat vad det gäller ålder, bakgrund, utbildning och erfarenhet. Här arbetar redan mödrahälsovård, barnhälsovård och socialrådgivare.
Hos oss genomsyras både arbetet och arbetsplatserna av utveckling, vilket bland annat visar sig i vårt arbete med att ta emot studenter för att tillgodose och utveckla morgondagens arbetskraft. Vi erbjuder dig som barnmorska möjlighet att arbeta som mentor och handledare.
Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
I rollen som barnmorska hos oss har du ett självständigt och stimulerande arbete, där du genom ditt bemötande och din kompetens kan göra stor skillnad för individen. Vi erbjuder dig en introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter så att du kan komma in i verksamheten på ett bra sätt.
Tjänsten som barnmorska innebär bland annat graviditetsövervakning enligt Region Skånes basprogram, preventivmedelsrådgivning, rådgivning kring levnadsvanor, gynekologisk cellprovtagning, lättgynekologi, STI-provtagning och vaccination mot HPV.
Du kommer att arbeta i helt nyrenoverade lokaler på den nya familjecentralen i Hörby, en efterlängtad satsning som äntligen invigs i slutet av augusti. Här blir du en del av ett nära och tvärprofessionellt samarbete tillsammans med BVC-sjuksköterskor, familjerådgivare, förskolepedagog och läkare, med familjen i fokus och möjlighet att tillsammans skapa en trygg och tillgänglig verksamhet för våra invånare.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag. Tjänstgöring på andra mottagningar inom området kan förekomma om behov finns. Arbete delvis på distans kan erbjudas, efter överenskommelse och om verksamheten tillåter. En dag i veckan finns en annan barnmorska på plats.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad barnmorska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi använder oss av IT-stöd så mycket som möjligt för att underlätta vården och frigöra tid för det personliga mötet. Därför är det en fördel om du har vana av att arbeta i olika verksamhetssystem. Det är även meriterande om du har arbetslivserfarenhet som barnmorska, gärna från mödrahälsovård, förlossnings- och perinatalavdelning och/eller BB-avdelning. Därtill är det en fördel om du har klimakterieutbildning, 7.5 hp.
Du som söker är trygg och självständig i din yrkesroll. Vidare ser du värdet av ett välfungerande samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Genom ditt engagemang och positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor, där vi alla hjälps åt för att erbjuda bästa vårdkvalitet för våra patienter. Därtill har du en hög ansvarskänsla, ett mycket gott bemötande och ett stort intresse för utveckling och lärande.
Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, där ditt engagemang och trygghet i yrkesrollen är viktigt för att trivas och lyckas i rollen.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327766". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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223 81 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Ninna Darinder, Verksamhetschef Ninna.Darinder@skane.se 0725256943 Jobbnummer
9977388