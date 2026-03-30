Barnmorskor och barnmorskestudenter till BB Danderyd sjukhus - sommar 2026
2026-03-30
Vårt anställningserbjudande
Vill du arbeta i en verksamhet där familjen står i centrum, arbetsmiljö prioriteras och din kompetens tas tillvara? Kvinnosjukvård och förlossning vid Danderyds sjukhus söker nu barnmorskor och barnmorskestudenter för sommararbete på BB.
BB Danderyd som är en del av verksamhetsområde Kvinnosjukvård och förlossning arbetar aktivt med att utveckla och modernisera eftervården, bland annat genom digitala lösningar och familjecentrerad vård. Fokus ligger på patientsäkerhet, kvalitet och den nyblivna familjens totala vårdupplevelse.
Eftervården på BB Danderyd omfattar:
• Avdelning 16 - antenatal- och medicinsk eftervård
• Avdelning 17 - medicinsk eftervård med ansvar för planerade kejsarsnitt
Läs vidare om du vill ha:
• Ett utvecklande och meningsfullt sommararbete
• Introduktion anpassad efter tidigare erfarenhet
• En trygg arbetsmiljö med erfarna kollegor
• Möjlighet att använda och utveckla din kompetens
Som barnmorska på antenatal/eftervård ansvarar du för vård och stöd till 4-5 kvinnor/familjer i samarbete med en undersköterska. Arbetet innebär bland annat att:
• Ge individuellt anpassad information och stöd till den nyblivna familjen
• Främja hud-mot-hud, anknytning och en trygg start i föräldraskapet
• Ge professionellt och korrekt stöd kring amning
• Arbeta personcentrerat utifrån familjens behov och önskemål Kvalifikationer
Legitimerad barnmorska eller legitimerad sjuksköterska som genomgått minst en termin av barnmorskeutbildningen.
Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska språket. Dina personliga egenskaper
Personlig mognad
Flexibel
Samarbetsförmåga
Empatisk förmåga
Muntlig kommunikation
Serviceinriktad
Kulturell medvetenhet
Helhetssyn
Strukturerad
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.
Om verksamheten
Kvinnosjukvård och förlossning är ett av sjukhusets största verksamhetsområden med cirka 600 medarbetare. Vi bedriver akut och specialiserad vård inom både öppen- och slutenvård. Verksamhetsområdet är indelat i sektionerna obstetrik och gynekologi.
Den obstetriska sektionen omfattar förlossning, specialistmödravård med ultraljudsmottagning, antenatalenhet, elektiva snitt och eftervård. Vi är en av Sveriges största förlossningsenheter.
Den gynekologiska sektionen består av en öppenvårdsmottagning, akutmottagning, operationsavdelning och en vårdavdelning. Vi utför benign gynekologi med inriktning mot minimalinvasiv kirurgi. Vi har ett NHV-uppdrag inom avancerad bäckenbottenkirurgi. På vår operationsavdelning utförs såväl planerade som akuta ingrepp, inklusive robotkirurgi.
Vi har ett betydande FoU-uppdrag med utbildning av läkarstudenter, barnmorskestudenter och randande läkare från allmänmedicin och akutmedicin. Vi har en stor klinisk forskningsverksamhet med minst två nyregistrerade doktorander varje år.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM
Stockholm
Emelie Larensvärd 08-12358808
9826419