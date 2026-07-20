Barnmorskor eller sjuksköterskor till BB-avdelning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-07-20
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Vill du vara med och bygga upp framtidens eftervård i Malmö? Då ser vi fram emot din ansökan! Verksamhetsområde (VO) kvinnosjukvård i Malmö tillhör landets ledande undervisningsenheter med stolta traditioner inom obstetrisk och gynekologisk vård. Enheten bedriver dessutom en spännande forsknings- och utvecklingsverksamhet. Obstetriken har idag tio förlossningsrum, åtta platser för inneliggande gravida, femton eftervårdsplatser på BB familj, åtta platser på BB hemma. BB-avdelningen har tjugoåtta eftervårdsplatser för kvinnor och barn som haft en komplicerad förlossning. Du arbetar tillsammans i team med undersköterska och läkare. Vi har även ett nära samarbete med förlossningen och neonatalverksamheten som gör att patienterna får ett bra och tryggt omhändertagande hos oss.
På BB-avdelningen vårdas nyförlösta kvinnor och barn födda från graviditetsvecka 28. Här möter du kvinnor från olika kulturer och med olika vårdbehov. Vårt mål är att alla ska känna sig välkomna och få den vård de behöver. Bemanningen ser likadan ut dygnet runt.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Hos oss blir du en viktig del i vårt gemensamma arbete att bygga framtidens eftervård i Malmö! Vi värnar om familjen och ser gärna att du har ett genuint intresse för kvinnosjukvård med särskilt fokus på eftervård, amning och den nya familjen.
Som anställd hos oss ingår du i ett tvärprofessionellt team där du tillsammans med undersköterskor arbetar nära den nyblivna familjen. Den dagliga ronden genomförs i samarbete med obstetriker och barnläkare. En stor del av ditt arbete innebär att informera, ge råd, stötta och bekräfta de nyblivna föräldrarna. Då vi har in- och utskrivningar varje dag skiftar arbetstempot, vilket gör arbetet varierande och spännande. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad barnmorska eller sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Är du sjuksköterska och har en önskan om att i framtiden läsa till barnmorska ser vi det som värdefullt.
Som person är du lyhörd, empatisk och har ett gott bemötande mot såväl patienter som kollegor. Du bidrar till ett gott arbetsklimat genom både engagemang och en positiv inställning. För dig är det självklart att vi alla hjälps åt och med flexibilitet samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Vidare trivs du med att hantera ett högt arbetstempo när så krävs, och kan anpassa ditt arbete efter verksamhetens förändringar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Som en del av lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kommer det att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
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Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336892". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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123 45 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Emilie Dock, Enhetschef emilie.dock@skane.se 040336917 Jobbnummer
10007712