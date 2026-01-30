Barnmorskestudenter, barnmorskor/sjuksköterskor sommar till Gynsektionen
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-01-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du barnmorska/barnmorskestudent/sjuksköterska som vill arbeta på en arbetsplats där medarbetarna hjälps åt och engagemanget är högt? Då ska du söka dig till oss! Vi söker dig som är intresserad av kvinnosjukvård och vill bli en del av vårt team på gynsektionen i sommar!
Vårt anställningserbjudande
Kvinnokliniken har en stor akutmottagning som under tre år fördubblat antalet besök.
Vi tar emot ca 15 000 besök/år. I anslutning till detta har vi Avdelning 14 som är en gynekologisk avdelning för benign gynekologisk kirurgi samt patienter med akuta gynekologiska besvär. Gravida tom v. 21+6 och postpartumkomplikationer läggs vid behov in här.
Dessutom finns en mottagning för allmänna gynekologiska besvär. Gynekologisektionen har en speciell profilering mot benigna gynekologiska sjukdomar.
Endoskopisk kirurgi, vulvasjukdomar och bäckenbottenkirurgi inklusive urogynekologi utgör hörnstenarna i verksamheten, och Danderyds sjukhus ligger i framkant beträffande klinisk forskning och utveckling inom dessa områden. Behandlingen av patienter med sjukdomar eller skador i bäckenbotten och vulva har länge varit en av sjukhusets spetskompetenser.
Inom den gynekologiska sektionen bedrivs även en stor dagkirurgisk verksamhet. Samverkan sker med kvinnokliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna rörande speciella patientgrupper inom gynekologi och obstetrik.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Vi söker barnmorskor/barnmorskestudenter/sjuksköterskor som vill arbeta med oss på kliniken i sommar. Vi behöver personal till vår gynakut och vårdavdelning. Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad sjuksköterska eller barnmorska/barnmorskestudent med kortare eller längre erfarenhet.Dina personliga egenskaper
Vi ser att du som söker har patienten i fokus och är engagerad i ditt arbete och har intresse för kvinnosjukvård. Vi värdesätter egenskaper såsom personlig mognad, noggrannhet och ansvarsfullhet. Tycker du om att samarbeta och är flexibel så kommer du passa bra in i vårt team.Övrig information
Vi erbjuder visstidsanställningar med möjlighet till förlängning. Tidsperiod och tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Kvinnosjukvård och förlossning är ett av sjukhusets största verksamhetsområden med cirka 600 medarbetare. Vi bedriver akut och specialiserad vård inom både öppen- och slutenvård. Verksamhetsområdet är indelat i sektionerna obstetrik och gynekologi.
Den obstetriska sektionen omfattar förlossning, specialistmödravård med ultraljudsmottagning, antenatalenhet, elektiva snitt och eftervård. Vi är en av Sveriges största förlossningsenheter.
Den gynekologiska sektionen består av en öppenvårdsmottagning, akutmottagning, operationsavdelning och en vårdavdelning. Vi utför benign gynekologi med inriktning mot minimalinvasiv kirurgi. Vi har ett NHV-uppdrag inom avancerad bäckenbottenkirurgi. På vår operationsavdelning utförs såväl planerade som akuta ingrepp, inklusive robotkirurgi.
Vi har ett betydande FoU-uppdrag med utbildning av läkarstudenter, barnmorskestudenter och randande läkare från allmänmedicin och akutmedicin. Vi har en stor klinisk forskningsverksamhet med minst två nyregistrerade doktorander varje år.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/368". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Danderyds Sjukhus AB, Kvinnosjukvård och förlossning, Gyn akutmottagning Kontakt
Jessica Haglund 08-12359838 Jobbnummer
9712967