Barnmorska, ultraljud, till specialistmödravården i Lund

Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker nu en certifierad ultraljudsbarnmorska som vill bidra och bli en del av oss på specialistmödravården i Lund. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö där vi sätter familjers hälsa i fokus!
Verksamhetsområde (VO) kvinnosjukvård har cirka 800 anställda och består av såväl gynekologisk som obstetrisk verksamhet vilket bedrivs både i Lund och Malmö. Som universitetssjukhus har vi uppdrag inom både utveckling och utbildning, inom verksamhetsområdet bedrivs även framgångsrik forskning.
På vår arbetsplats arbetar vi enligt Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell, som ger en tydlig struktur för ditt lärande och dina karriärmöjligheter inom vår verksamhet. Om du brinner för att skapa en trygg, lärande vårdmiljö och att stödja kollegor i deras kliniska utveckling är detta rollen för dig! Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Som ultraljudsbarnmorska hos oss utför du obstetriska ultraljud såsom KUB, TUL, RUL och tillväxkontroller. Du arbetar nära barnmorskekollegor och läkare. Mottagningen i Lund präglas av ett tätt samarbete över professions gränser. Enheten är ett centrum för komplicerade fostermedicinska fall från södra sjukvårdsregionen. Lund har också ett nationellt uppdrag för vård av gravida med väntade barn med medfödda hjärtfel.
Tjänsten som barnmorska innebär ett stort ansvar att med ett gott omhändertagande undersöka huvudsakligen normala graviditeter. För de mer komplicerade fallen arbetar vi som ett team i nära samarbete med klinikens ultraljudsläkare och biomedicinska analytiker.
När du arbetar med ultraljud hos oss ingår regelbundna ronder, utbildning och kompetensutveckling. Vi, tillsammans med verksamheten i Malmö en av Sveriges störs ta ultraljudskliniker och har en av de högsta detektioner av bland annat hjärtmissbildningar. Detta gör att vi ställer höga krav på dig som ultraljudsoperatör. Hos oss har du god tid på dig att undersöka patienter då vi erbjuder 45 minuter vid både RUL och KUB.
På specialistmödravårdsmottagningen eftersträvar vi att ständigt utvecklas och du får en viktig roll genom att inspirera och ta initiativ till förbättringsarbeten. Vi arbetar alla tillsammans mot verksamhetensmålen och för ett gott omhändertagande av våra patienter.
Tjänsten kan kombineras med placering på annan del av specialistmödravårdsmottagningen, till exempel akutobstetrisk mottagning eller inom slutenvården om så önskas. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med rätt att verka inom svensk sjukvård och är certifierad ultraljudsbarnmorska. Kunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har kunskap inom mödravård och ultraljud samt erfarenhet av arbete inom förlossning och/eller prenatalvård. Det är meriterande om du har KUB-licens men det är inte ett krav.
Förutom ett genuint intresse för ultraljud, bred kompetens och noggrannhet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet såsom engagemang, samarbete och ett gott bemötande. Du är trygg i din yrkesroll, flexibel och har god kommunikationsförmåga. Vi söker dig som har förmågan att arbeta både självständigt och i team. Du har ett professionellt förhållningssätt till patienter och arbetskamrater.
Vi värdesätter ett gott medarbetarskap och söker dig som vill vara med i framkant av utvecklingen!
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att kontakta och intervjua sökande redan innan annonsens sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
