Barnmorska till Ungdomsmottagningen i Landskrona
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Landskrona Visa alla sjuksköterskejobb i Landskrona
2026-07-14
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eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du redo att kliva in i ett sammanhang där du kan göra en positiv skillnad i ungas liv?
Ungdomsmottagningen (UM) är ofta platsen där ungdomar först kommer i kontakt med vården, och det är viktigt att de får ett varmt, välkomnande och professionellt bemötande. Om du är en person som brinner för att möta unga människor och har en naturlig förmåga att ge service och få andra att känna sig sedda och välkomna, kan du vara den rätta för oss!
I Region Skåne har vi elva ungdomsmottagningar och UM Skåne Online. Vi är organiserade i fem områden, var och en med sin egen enhetschef under en gemensam verksamhetschef. Våra ungdomsmottagningar är trivsamma arbetsplatser med engagerade medarbetare. Teamet består av kuratorer, barnmorskor, psykolog, sjuksköterskor, fysioterapeut, undersköterskor och läkare. Vi arbetar med ungdomar i åldern 12 till och med 24 år, med fokus på att främja fysisk, psykisk och sexuell hälsa.
UM Mellersta består av tre mottagningar under en enhetschef: Lund, Eslöv och Landskrona. Mottagningen i Lund är vår största på enheten och har öppet dagtid, måndag till fredag, med undantag då vi har kvällsöppet måndagar till klockan 18.30. Mottagningen i Landskrona har öppet dagtid, måndag till fredag. För närvarande är mottagningen i Eslöv stängd, men vår ambition är att öppna den igen framöver.
Besök gärna följande länk för att läsa mer om vår verksamhet: www.umo.se
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Vi har nu möjligheten att erbjuda en tillsvidareanställning till vår mottagning i Landskrona och söker en engagerad barnmorska som vill göra skillnad i ungas liv.
Arbetsuppgifterna som barnmorska på ungdomsmottagningen består av preventivmedelsrådgivning, gynekologiska undersökningar, STI-diagnostik, behandling och kontaktspårning, graviditetstest samt sexologiska frågeställningar. Utåtriktat arbete gentemot skolklasser eller andra grupper av unga samt andra yrkesverksamma ingår också i arbetsuppgifterna. Du arbetar även med UM Skåne Online där du träffar ungdomar via videosamtal.
Rollen innebär mycket individuellt och självständigt arbete men vi värdesätter även ett gott samarbete med mottagningens övriga yrkesgrupper. Vårt arbete förutsätter ett stort engagemang och respekt för ungas livsvillkor. Vi arbetar utifrån ett salutogent perspektiv med ett normkritiskt förhållningssätt. Din specifika kompetens är av stor vikt för att teamet ska kunna erbjuda våra besökare ett gott tvärprofessionellt omhändertagande.
Vi erbjuder dig en inspirerande, utvecklande och viktig plats för våra unga, med kollegor som peppar och värnar om varandra.
Placeringsort för tjänsten är Landskrona, men arbete i Lund förekommer ungefär två gånger i månaden. Under semesterperioder, såsom sommar och jul/nyår, är arbete i Lund mer förekommande. Arbetstiden är förlagd dagtid.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt och behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har arbetat några år som barnmorska och/eller har sexologisk kompetens.
Vi värdesätter flexibilitet, lyhördhet, humor och en kommunikativ personlighet. Ett trevligt bemötande och god service är självklarheter för dig, både mot kollegor, våra ungdomar och samverkansparter. Du kan arbeta självständigt men tycker också att ett nära samarbete i teamet är viktigt. Du har en positiv inställning med en genuin vilja att arbeta främjande och förebyggande. Ditt engagemang och respekt för ungas livsvillkor är avgörande, och vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
Innan du börjar hos oss gör vi en kontroll mot misstanke- och belastningsregistret.
Vi tillämpar löpande urval i den här rekryteringen. Intervjuer planeras att ske under vecka 33. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig!
Lön enligt överenskommelse, i spannet cirka 38 000 50 000 kr/månad beroende på erfarenhet och kompetens. Länk till aktuellt kollektivavtal hittar du här: https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html
samt https://skr.se/kollektivavtal/huvudoverenskommelsehok/huvudoverenskommelsehokmedofrsforbundsomradehalsoochsjukvard.8208.html
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336409". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
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261 32 LANDSKRONA Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Susanne Streer, Enhetschef 0766486024 Jobbnummer
10002228