Barnmorska till ultraljuds mottagningen, Kvinnosjukvården i Värmland
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Karlstad Visa alla sjuksköterskejobb i Karlstad
2025-09-26
Vill du arbeta med obstetriskt ultraljud i ett kompetent och engagerat team?
Kvinnosjukvården i Region Värmland söker nu en barnmorska till ultraljudsmottagningen - en viktig del av vår specialistvård.
Din arbetsplats
Kvinnosjukvården är en del av specialistvården inom Region Värmland och erbjuder vård inom gynekologi, obstetrik och reproduktions medicin. Ultraljuds mottagningen är en viktig del av verksamheten och arbetar med tidig graviditets diagnostik, screening och uppföljning.
Vi erbjuder:
- Ett stimulerande arbete i en verksamhet med hög kompetens
- Möjlighet till vidareutbildning inom ultraljud
- Ett gott arbetsklimat med engagerade kollegorPubliceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som barnmorska hos oss kommer du att arbeta med:
- Tidiga ultraljudsundersökningar
- Kombinerat ultraljud och biokemisk screening (KUB)
- Rutin ultraljud i graviditetsvecka 18-20
- Tillväxt kontroller och flödes undersökningar
Tjänsten innefattar även rotation inom Kvinnosjukvårdens olika enheter, vilket ger en varierad och utvecklande arbetsvardag.
Dina kunskaper och kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska. Erfarenhet av obstetriskt ultraljud är meriterande. Vi ser att du är trygg i att göra självständiga bedömningar och att kunna förmedla svåra besked på ett professionellt sätt. Du har hög integritet, en god samarbetsförmåga och ett arbetssätt som sätter patienten i fokus. Du är flexibel och trivs med att arbeta i team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Månadslön, individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251911". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Kvinnosjukvård, Obstetrik Kontakt
Susanne Ögren, avdelningschef 010-8315367 Jobbnummer
9527471