Barnmorska till Specialistmödravårdsmottagning i Lund

Är du en engagerad och driven barnmorska och vill fortsätta utveckla din yrkesmässiga kompetens? Då är arbetet som barnmorska på specialistmödravårdsmottagningen kan vara något för dig!
Verksamhetsområde (VO) kvinnosjukvård har cirka 800 anställda och består av både gynekologisk och obstetrisk verksamhet i Lund och Malmö. Som en del av Skånes universitetssjukhus (Sus) har vi även uppdrag inom utveckling, utbildning samt bedriver framgångsrik forskning inom verksamhetsområdet. Specialistmödravården består av flera specialistmottagningar, specialiserad mödrahälsovård för gravida patienter, akut obstetrisk mottagning, ultraljud, blodflöde och kuratorer. Vår verksamhet möter gravida och nyförlösta patienter i behov av rådgivning, stöd och vård. Här träffar du både friska gravida och gravida med komplikationer alltid med fokus på tillgänglighet och hög vårdkvalitet.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
I rollen som barnmorska på specialistmödravårdsmottagningen arbetar du på avdelningens olika mottagningar. Det är av värde om du har erfarenhet av obstetrisk slutenvård och mödravård för att kunna alternera och vårda gravida som besöker Specialistmödravårdsmottagningen med olika typer av problematik.
Den akut obstetriska mottagningen ingår som en del i specialistmödravårdsmottagningen. Det är på den akuta mottagningen tjänstgöringen kommer att vara förlagd till största del. Till den akuta mottagningen kommer gravida kvinnor som remitteras från sin barnmorskemottagning eller annan vårdgivare och behöver kontrolleras utöver sedvanlig mödrahälsovård. I rollen som barnmorska på den akuta mottagningen kommer du att arbeta med omhändertagande av komplicerade graviditeter och handlägga vissa patienter självständigt och andra i samarbete med läkare. På mottagningen arbetar också en erfaren undersköterska.
På Specialistmödravårdens barnmorskemottagning vårdas gravida med diabetes, med utökad och specialiserad mödrahälsovård. Mottagningen bemannas vanligtvis med specialiserade barnmorskor, men det är önskvärt att även andra barnmorskor på Specialistmödravårdsmottagningen innehar kompetensen att tjänstgöra på barnmorskemottagningen vid behov.
Arbetet som barnmorska hos oss är ansvarsfullt och omväxlande och barnmorskans breda kompetens kommer till användning. På mottagningen eftersträvar vi ständig utveckling och du har en viktig roll i att inspirera och ta initiativ till förbättringsarbeten. Vi arbetar alla tillsammans mot verksamhetsmålen och för ett gott omhändertagande av våra patienter.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad barnmorska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Att inneha en kombination arbetslivserfarenhet inom mödrahälsovård, förlossningsvård och prenatal vård är meriterande för tjänsten.
Du som söker är trygg i din yrkesroll som barnmorska, flexibel och har god kommunikationsförmåga. Därtill trivs du med att arbeta självständigt såväl som i team. Ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Vi värdesätter ett gott medarbetarskap och söker dig med ett stort intresse för kvinnosjukvården som har framåtanda och ett stort intresse för utveckling och lärande och som vill vara med i framkant av utvecklingen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
