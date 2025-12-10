Barnmorska till Specialistmödravården, Kvinnosjukvården, Karlstad
2025-12-10
Vill du bidra till trygg och professionell vård för gravida med särskilda behov? Vi söker en legitimerad barnmorska till specialistmödravården inom Kvinnosjukvården i Region Värmland.
Din arbetsplats
Kvinnosjukvården i Region Värmland erbjuder trygg och professionell vård för kvinnor genom hela livet. Specialistmödravården är en del av vår verksamhet där vi arbetar med gravida som har särskilda behov, medicinska riskfaktorer eller komplikationer. Hos oss möter du ett engagerat team med fokus på kvalitet, samarbete och patientens bästa.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Som barnmorska inom specialistmödravården kommer du att:
- Ansvara för vård och rådgivning till gravida med särskilda behov.
- Samverka med läkare och andra professioner i teamet.
- Delta i utvecklingsarbete och bidra till förbättrad vårdkvalitet.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med erfarenhet av mödrahälsovård, gärna inom specialistmödravård. Det är meriterande med kompetens inom ultraljud och/eller erfarenhet av riskgraviditeter. Du har god samarbetsförmåga, ett professionellt bemötande och förmåga att se helheten i arbetet.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252618". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Kvinnosjukvård, Obstetrik Kontakt
Susanne Ögren, avdelningschef 010-8315367 Jobbnummer
