Barnmorska till OB/Gyn, Specialistmödravårdscentralen, Sunderby sjukhus
Välkommen till Specialistmödravården i Sunderbyn. Vi är en av fem mottagningar i Norrbotten, där vi arbetar med den gravida kvinnan i centrum.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med certifierad ultraljudsutbildning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person ska du ha bra samarbetsförmåga, hantera arbetssituationer med integritet, samt kunna arbeta självständigt. Som barnmorska är du engagerad, initiativtagande och trivs i din yrkesroll. Du har ett positivt och professionellt förhållningssätt, är handlingskraftig i stressade situationer och har god arbetsledningsförmåga. Ditt arbetssätt skall vara personcentrerat, kvalitetsmedvetet och serviceinriktat. För oss är det även viktigt att du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och anksamhet.
Det här får du arbeta med
Som barnmorska har du nyckelroll i vården av den gravida, vid kontroller, kunna utföra ultraljud på den gravida, samt vara delaktig före och i uppstart av en förlossning. I rollen som barnmorska förväntas du arbeta i team kring patienten tillsammans med andra barnmorskor, läkare, undersköterskor, sjuksköterska, kurator med mera.
Det här erbjuder vi dig
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Tillträde 1 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "206828".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Helena Pedersen Ögren helena.pedersen-ogren@norrbotten.se 0920-28 45 65
9877904