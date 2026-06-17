Barnmorska till Laponia hälsocentral, Gällivare
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Gällivare Visa alla sjuksköterskejobb i Gällivare
2026-06-17
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Gällivare
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
Laponia hälsocentral är en av 25 hälsocentraler i Norrbotten – en arbetsplats där förbättringsarbete och god arbetsmiljö är en självklar del av vardagen. Vi strävar efter att ligga i framkant för våra patienters bästa och utvecklar tillsammans framtidens primärvård. Vi har cirka 9500 listade medborgare och ett engagerat team på ca 40 medarbetare. Hos oss får du möjlighet att bidra med din kompetens i ett tryggt och utvecklande sammanhang.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska, gärna med erfarenhet av mödrahälsovård inom primärvården. Goda kunskaper i svenska språket, motsvarande nivå C1, är meriterande för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du flexibel, självgående och kommunikativ. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt.
Det här får du arbeta med
I arbetet på Mödrahälsovården ingår planerade besök med utgångspunkt i BAS-programmet för Mödrahälsovård. Därtill ingår även besök för gynekologi, preventivmedelsrådgivning, cytologprovtagning samt telefonrådgivning/tidsbokning och chatt, där du är första kontakt till Mödrahälsovården.
Du arbetar i ett team med barnhälsovården samt vid behov även andra yrkeskategorier på hälsocentralen.
Det här erbjuder vi dig
Samarbete i team med olika professioner
Kontinuerlig kompetensutveckling
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Tillträde 2026-08-01 eller enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: marita.I.eriksson@norrbotten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "206772". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Marita Eriksson marita.I.eriksson@norrbotten.se +4697019774 Jobbnummer
9968420