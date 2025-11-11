Barnmorska till kvinnokliniken, Kullbergska sjukhuset!
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Katrineholm Visa alla sjuksköterskejobb i Katrineholm
2025-11-11
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Kullbergska sjukhuset i KatrineholmPubliceringsdatum2025-11-11Om företaget
Kullbergska sjukhuset, ett mindre sjukhus som ger en känsla av gemenskap där personer med olika kompetenser arbetar tillsammans i en öppen dialog.
Öppenvården är organiserad under en av regionens kvinnokliniker. Barnmorskemottagningar finns runt om i Sörmland både på sjukhus, vårdcentraler och på familjecentraler.
I samma lokaler inryms också BB-mottagning, Gyn/Sesam-mottagning samt ultraljudsverksamhet. Detta skapar en oslagbar sammanhållning, gemenskap och utvecklingsmöjligheter för dig. Vi söker just nu en barnmorska till vår barnmorskemottagning på Kullbergska sjukhuset. Möjligheter finns till att rotera mot familjecentraler både i Flen, Vingåker och Nävertorp.Arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du självständigt i en omväxlande och stimulerande miljö i nära samarbete med barnmorskekollegor, undersköterskor, medicinska sekreterare och läkare. I din roll som barnmorska ingår bla telefonrådgivning, cellprovtagning, föräldragrupper, sedvanliga besök hos barnmorska under graviditet och preventivmedelsrådgivning.
Det kan förekomma rotation mot familjecentraler.
Din kompetens
Du är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt. Tidigare erfarenhet från förlossningsvård och/eller mödravård ser vi som meriterande för den här tjänsten. Som person är du van att arbeta självständigt, har en god kommunikativ förmåga samt är tydlig i ditt bemötande, både mot patient, anhörig och kollegor. Du är trygg i din yrkesroll, har förmågan att strukturera din arbetsdag och att samarbeta med andra är en självklarhet för dig och en förutsättning för att du ska trivas.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning heltid eller enligt överenskommelse med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Catarina Björndahl, 076-496 61 14.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på kvinnokliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-11-30.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-25-502". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032) Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9598734