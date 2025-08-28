Barnmorska till Kvinnohälsovården i västra Blekinge
2025-08-28
Barnmorska till Kvinnohälsovård västra Blekinge
Publiceringsdatum 2025-08-28
Kvinnohälsovård bedrivs i hela länet och i västra delen av Blekinge har vi tre kvinnohälsovårdsmottagningar- Karlshamn, Olofström och Sölvesborg - och tillsammans bildar vi ett team med engagerade och kunniga medarbetare.
Om jobbet
Kvinnohälsovården i västra Blekinge söker nu dig som är legitimerad barnmorska. Som barnmorska inom Kvinnohälsovården kommer du att arbeta med såväl individuell rådgivning och behandling som med gruppverksamhet. Vi arbetar med en helhetssyn på individen, paret och familjen och arbetet är till stora delar hälsofrämjande och förebyggande. De sedvanliga arbetsuppgifterna som barnmorska är mödrahälsovård/specialistmödravård och föräldragrupper, abortrådgivning, gynekologiska cellprovskontroller, preventivmedelsrådgivning, tidig hemgångsmottagning, samt amningsmottagning.
Om du har utbildning inom ultraljud finns det möjlighet att arbeta med detta.
Om dig
Vi söker dig som är positiv, flexibel, nyfiken och intresserad av att växa och utvecklas i din barnmorskeroll på vår mottagning. Som barnmorska hos oss arbetar du med engagemang, gott samarbete och hög kvalitet. Dessa tre ledstjärnor utgör vår värdegrund och därmed utgångspunkten för hur vi bemöter våra patienter på bästa sätt!
För tjänsten krävs sedvanlig legitimation som barnmorska. Utbildning inom ultraljud är meriterande. Körkort är önskvärt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Om tjänsten
Tillsvidareanställning med 100% sysselsättningsgrad
Tillträde möjligt from 1 november 2025 eller enligt överenskommelse
Arbetstid enligt schema, dagtid måndag till fredag. Övrig information
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
