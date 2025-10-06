Barnmorska till Kiruna Hälsocentral/Mödravård och Ungdomsmottagning
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Kiruna Visa alla sjuksköterskejobb i Kiruna
2025-10-06
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Kiruna
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
Vill du vara med och säkerställa att Kirunas gravida kvinnor får den bästa tänkbara vården och nästkommande generation den bästa möjliga starten? Bli då en del av vårt team på Kiruna hälsocentral! Just nu söker vi två barnmorskor till mödravård och Ungdomsmottagningen. På Kiruna hälsocentral arbetar barnmorskan med den gravida kvinnan och dess familj samt ungdomar upp till 26 år på Ungdomsmottagningen. Vi är samlokaliserade och har ett nära samarbete med barnhälsovården.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad barnmorska med erfarenhet från mödravård och/eller ungdomsmottagning. Det är meriterande om du har kunskaper i Cosmic och Cosmicbirth, samt om du har kulturförståelse och språkkunskap inom förekommande minoritetsspråk.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du trygg och stabil, självgående och serviceinriktad. Du har lätt för att samarbeta med andra.
Det här får du arbeta med
I arbetet på Mödrahälsovården ingår planerade besök med utgångspunkt i BAS-programmet för Mödrahälsovård. Därtill ingår även besök för preventivmedelsrådgivning, cytologprovtagning samt telefonrådgivning/tidsbokning och chatt, där du är första kontakt till Mödrahälsovården. På ungdomsmottagningen har du både fysiska och digitala träffar med ungdomen, samt telefonrådgivning och chatt. Samverkan med övriga personalkategorier på hälsocentralen, inom Region Norrbotten och bland annat Kiruna Kommun förekommer. Ett exempel med kommunen är vårt samarbete med Familjecentralen där vi regelbundet deltar i olika aktiviteter som rör vårt område.
Det här erbjuder vi dig
• Möjlighet till arbete på hel- eller deltid
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, arbetstid dagtid. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Vårdförbundet
Elisabeth Lindblad elisabeth.lindblad@vardforbundet.se Jobbnummer
9543115