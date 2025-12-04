Barnmorska till Huddinge Barnmorskemottagning
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Huddinge Visa alla sjuksköterskejobb i Huddinge
2025-12-04
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
Att arbeta som barnmorska på barnmorskemottagning innebär att du kan göra skillnad på riktigt.
Hos oss träffar du människor under livets alla skeden såsom graviditet, preventivmedel och cellprovtagning.Publiceringsdatum2025-12-04Om företaget
På Huddinge BMM arbetar 5 barnmorskor och en enhetschef. Här erbjuds fint stöd genom Familjecentralen, så du som barnmorska kan fokusera på graviditeten. Vi har gott samarbete kring familjerna med kuratorer, BVC och Öppna förskolor.
Vi har ett stort patientflöde med varierat klientel och är en populär mottagning. Personalgruppen har lång och bred erfarenhet av barnmorskeyrket. Huddinge BMM ingår i SLSO som är en av Sveriges största arbetsgivare.
Vårt fokus är att skapa trygghet genom hög tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Det finns alltid en kollega att rådfråga och vi har arbetssätt som främjar god kvalitet och hög säkerhet.
Läs mer om oss på vår hemsida: Huddinge barnmorskemottagning och familjecentral
Vi har förmåner såsom friskvårdsbidrag och fri sjukvård, erbjuder regelbundet olika utbildningar efter ditt behov och har även ett väl inarbetat introduktionsprogram. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdeDina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter på barnmorskemottagning såsom graviditetskontroller, preventivmedel, STI, cellprovtagning, telefonrådgivning, videobesök och föräldragrupper.Kvalifikationer
Legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt. Vana att arbeta i journalsystemet Obstetrix och Take Care. Tidigare arbete på barnmorskemottagning är meriterande.
Arbetet blir mer och mer digitaliserat, så det är en stor fördel om du har ett intresse för tekniska lösningar.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är nyfiken, ansvarstagande och noggrann. Du har en tydlig kommunikativ förmåga, flerspråkighet är ett plus. Du har intresse för kvalitets- och utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och eftersträvar långsiktighet i våra anställningar.
Anställningsform
Vikariat på heltid 100%, deltid kan diskuteras.
Övrig information:
Intervjuer kan påbörjas innan ansökningstidens slut varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7560". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, BMM Stockholm Södra Kontakt
Ewa Holmberg, Verksamhetschef 072-2164121 Jobbnummer
9627972