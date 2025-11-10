Barnmorska till gynmottagningen i Falun
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2025-11-10
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Välkommen som barnmorska till gynmottagningen i Falun! Kvinnokliniken består av gynmottagning, förlossningsavdelning, antenatalavdelning, BB-/gynavdelning, BB-mottagning, patienthotell och kuratorsverksamhet. Gynmottagningen finns i moderna, ljusa lokaler med nära samarbete med övriga enheter inom kvinnosjukvården.
Barnmorska till gynmottagningen i FalunPubliceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du som barnmorska möjlighet att växa, utvecklas och bidra till en trygg och professionell vård för kvinnor i livets alla faser.
På mottagningen bedrivs förutom planerad mottagningsverksamhet även jourverksamhet för akuta patienter, dagsjukvård och abortverksamhet. Vi utför även gynbehandlingar samt polikliniska ingrepp i lokalbedövning. Dessutom ansvarar vi för telefonrådgivning inom specialiteten.
Vi arbetar med individuella ansvarsområden, till exempel barnmorskeledd abortmottagning, endometrios, infertilitet och bäckenbottenproblematik. Här finns goda möjligheter för dig att engagera dig och utvecklas inom de områden du brinner för.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad barnmorska
Det är meriterande om du har:
förskrivningsrätt och gärna några års erfarenhet av gynekologisk verksamhet
vana att arbeta i team med flera professioner
intresse för utvecklingsarbete och vill bidra till förbättring av rutiner och arbetssätt
Vi söker dig som har ett genuint intresse för kvinnosjukvård. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, har god samarbetsförmåga, är lösningsorienterad och flexibel. Arbetsglädje, engagemang och nytänkande är viktiga egenskaper hos oss. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i vår rekrytering.Så ansöker du
Intervjuer sker fortlöpande.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:824". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Åsa Wikman 023-492023 Jobbnummer
9595928