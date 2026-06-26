Barnmorska till Gynmottagning Sahlgrenska
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-06-26
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-06-26Beskrivning
Gynmottagningen Sahlgrenska är en högspecialiserad mottagning med flera NHV uppdrag inom verksamhetsområde Gynekologi och reproduktionsmedicin. Vi tar emot patienter för utredning, behandling och uppföljning inom flera gynekologiska specialistområden, däribland endometrios, second opinion ultraljud, cervixdysplasi (CDV) samt kvinnor som utsatts för sexuellt våld eller övergrepp.
Verksamheten omfattar även mottagningsbaserade kirurgiska ingrepp och behandlingar, vilket bidrar till en varierad och utvecklande arbetsmiljö. Hos oss arbetar barnmorskor, gynekologer och undersköterskor i nära samarbete med patienten i fokus. Verksamheten präglas av hög medicinsk kompetens, ett gott arbetsklimat samt ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom vård, forskning och utbildning.Dina arbetsuppgifter
Som barnmorska hos oss arbetar du självständigt med bland annat egen mottagning där du planerar och ansvarar för din patientbokning. Samtidigt ingår du i ett erfaret och engagerat barnmorsketeam med nära samarbete och kontinuerligt kunskapsutbyte.
Arbetet är varierande och omfattar mottagningsarbete inom verksamhetens olika subspecialiteter, rådgivning via 1177, hantering av remisser och provsvar. Arbete med patientinformation samt assistans vid mottagningsoperationer och andra gynekologiska ingrepp är ytterligare exempel på förekommande arbetsuppgifter. Beroende på verksamhetens behov kommer du att arbeta inom flera av mottagningens specialistområden, vilket ger en bred och utvecklande roll med goda möjligheter till kompetensutveckling.
Tjänsten erbjuder en stimulerande kombination av självständigt patientarbete, teamarbete och medverkan i högspecialiserad gynekologisk vård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska. Erfarenhet av arbete inom gynekologisk öppenvård är meriterande. Särskilt meriterande är erfarenhet av arbete med CDV.
Du har ett patientcentrerat arbetssätt och ser ett gott bemötande som en självklar del av vården. Du är trygg i din yrkesroll, tar ansvar för ditt arbete och har god förmåga att planera och organisera dina arbetsuppgifter.
Vi värdesätter god samarbetsförmåga och söker dig som bidrar till ett positivt arbetsklimat och en säker vård genom nära samarbete med kollegor och övriga professioner. Vi ser också gärna att du har intresse för verksamhetsutveckling och vill vara delaktig i att utveckla och förbättra vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Blå Stråket 6 (visa karta
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413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gynekologimottagning Sahlgrenska Kontakt
Vårdenhetschef
Aida Kia aida.kia@vgregion.se 0702-065272 Jobbnummer
9979954