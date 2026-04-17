Barnmorska till Gynekologiskamottagningen i Karlstad
2026-04-17
Vill du vara med och skapa trygg och professionell vård för kvinnor i livets alla skeden? Vi söker en engagerad barnmorska till vår Gynekologiskamottagning!
Din arbetsplats
Mottagningen har ca 6000 läkarbesök och ca 3000 barnmorskebesök per år och gör även mindre polikliniska ingrepp. Här jobbar barnmorskor med egna mottagningar men också i nära samarbete med läkare, sjuksköterska och undersköterska. På mottagningen arbetar även kuratorer och uroterapeuter.
Den gynekologiska öppenvårdsverksamheten består av flera olika enheter. Här finns allmängynekologiska mottagningar, dagsjukvård med cytostatikabehandling, abortmottagning, fertilitetsmottagning, uroterapeutmottagning, endometeriosmottagning, gynekologisk cellprovskontroll och dagkirurgi.Publiceringsdatum2026-04-17Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill jobba för en god vård med hög tillgänglighet och kvalitet. Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete där du dagligen får göra skillnad för våra patienter. Mottagningen tar emot patienter med gynekologiska diagnoser inom bland annat områdena fertilitet, endometerios, gynekologiska cellprover, prolaps och aborter.
Som barnmorska hos oss kommer du bland annat att: Ta emot och bedöma patienter vid planerade och akuta besök. Hantera telefonrådgivning och 1177. Arbeta med omvårdnad, provtagning, behandlingar och patientuppföljning. Samverka med olika professioner för att utveckla och förbättra vården. Bidra till kvalitets - och utvecklingsarbete på mottagningen.
Dina meriter och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska. Erfarenhet från mottagningsarbete ses som meriterande. Som person är du lyhörd och ödmjukt tillmötesgående och trivs med att samverka runt patienten. Du planerar, strukturerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Vi önskar att du har ett genuint intresse för att arbeta med kvinnohälsa och kvinnosjukvård och att du visar engagemang för att vidareutveckla området i andan av teamarbete. Rollen passar dig som är nyfiken på förändring och tycker om växlingen mellan att arbeta självständigt och i team. Du behöver ha goda språkkunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Stämmer detta in på dig så tror vi att du kan vara vår nya kollega. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
651 82 KARLSTAD Arbetsplats
KSV Gynmottagning Värmland Kontakt
Avdelningschef
Christina Emilsson +46108315128 Jobbnummer
9860560