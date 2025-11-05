Barnmorska till Gynekologimottagning i Trelleborg
2025-11-05
Gör skillnad. Varje dag.
Vi tror att våra medarbetare vet bäst hur våra patienter får en god och personcentrerad vård. På Lasarettet Trelleborg vill vi att alla medarbetare ska ha stort inflytande i sitt arbete. Tillsammans ska vi nå vårt gemensamma mål om att bli ett ledande och personligt sjukhus avseende patient- och medarbetarnöjdhet, kvalitet och lönsamhet.
Lasarettet Trelleborg med sina cirka 600 medarbetare är det personliga sjukhuset med de stora möjligheterna! Vi bedriver specialiserad bassjukvård för ett upptagningsområde på 100 000 invånare. Verksamhetsområdet mottagningar och rehabiliteringsmedicin inrymmer mottagningsverksamhet inom gynekologi, kirurgi- och urologi, logopedi (vårdval), ögon (vårdval) medicinmottagningen med mottagning inom endokrinologi, gastroenterologi, kardiologi, lungmedicin, neurologi och reumatologi. Rehabilitering och stödverksamhet. Inom lasarettet i Trelleborg finns också öron-, näs-, och halsmottagning, akutmottagning (dagligen öppen klockan 08.00-20.00), tre slutenvårdsavdelningar och verksamhet för planerad ortopedisk kirurgi.
Gynekologimottagningen är en specialistmottagning med mottagning måndag till fredag 8.00 - 16.00. Till mottagningen kommer patienterna via remiss, egenvårdsremiss. Mottagningen utför mindre operativa ingrepp (Leep-konisering). Gynekologimottagningens team består förutom barnmorskan av en gynekolog, en undersköterska och medicinsk sekreterare.
Vill du arbeta i en trivsam miljö där kvalitet, omtanke och profession möts? Vi välkomnar en ny kollega som tillsammans med oss vill fortsätta att utveckla vår verksamhet med patienten i fokus.
Som barnmorska har du en egen mottagning där största delen av arbetet utgörs av uppföljning av avvikande cellprov samt skötsel och kontroller av prolapsringar. Arbetet sker i nära samarbete med mottagningens gynekolog. Du ansvarar även för mottagningens telefon- och 1177-rådgivning.
Du har stora möjligheter att utforma din egen mottagning kopplat till enhetens uppdrag, utifrån din kompetens och erfarenhet. Du förväntas vara delaktig i utformningen av dina arbetsuppgifter utifrån din tidigare erfarenhet och kompetens. Då du är ensam barnmorska på mottagningen har du möjlighet till samarbete och utbyte av erfarenhet med andra barnmorskor inom Region Skåne. Den digitala utvecklingen möjliggör smidiga kontaktvägar att bygga nätverk över förvaltningarna. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad barnmorska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, med förskrivningsrätt och gärna med uroterapikompetens. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom gynekologi och av mottagningsarbete.
Vi ser gärna att du är flexibel, har lätt att arbeta självständigt och inte rädd för att ta egna initiativ. Du har förmågan att behålla lugnet och arbeta effektivt i pressade situationer och är ödmjuk mot både patienter och kollegor. Dessa förmågor bidrar till att du kan ge högkvalitativ vård och skapa goda relationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
