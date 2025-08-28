Barnmorska till Gynekologimottagning i Landskrona
2025-08-28
Gör skillnad. Varje dag.
Den gynekologiska mottagningen inom verksamhetsområde internmedicin har i uppdrag att bedriva kvalificerad specialistvård genom utredning och behandling av gynekologiska sjukdomstillstånd. Vi tar emot patienter med allmänna gynekologiska besvär såsom blödningsrubbningar, vulvabesvär, klimakteriebesvär, endometrios och framfall samt behandlar och följer upp cellförändringar. Mottagningen bedriver också abortverksamhet. Antal läkarbesök hos oss var under 2024 drygt 2100 och antal besök till barnmorska var cirka 900.
Vill du arbeta i en trivsam miljö där kvalitet, omtanke och profession möts? Vi välkomnar en ny kollega som tillsammans med oss vill fortsätta att utveckla vår verksamhet med patienten i fokus.
Som barnmorska har du en egen mottagning för lättare gynekologiska besvär, uppföljning av cellprov och kontroll av prolapsringar. Arbetet sker i nära samarbete med mottagningens gynekologer och tillsammans har ni abortverksamhet, vilket även innefattar preventivmedelsrådgivning. Du ansvarar också för mottagningens telefon- och 1177 rådgivning.
Du har stora möjligheter att utforma din egen mottagning kopplat till enhetens uppdrag, utifrån din kompetens och erfarenhet. Du förväntas vara delaktig i utformningen av dina arbetsuppgifter utifrån din tidigare erfarenhet och kompetens. Varierande tjänstgöringsgrad kan diskuteras.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med receptförskrivningsrätt och behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du erfarenhet av gynekologisk vård och/ eller mottagningsarbete är det meriterande för tjänsten.
Som person har du ett professionellt bemötande och arbetar lösningsfokuserat. Vi ser att du har en god kommunikativ och empatisk förmåga, då ett gott bemötande gentemot patienter och kolleger är viktigt för oss. Därtill har du även intresse och förmåga att arbeta i team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona
Hanna Holst, Enhetschef 076- 88 719 35
