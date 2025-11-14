Barnmorska till Gullmarsplans Barnmorskemottagning!
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-11-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Barnmorska till Gullmarsplans Barnmorskemottagning
Att arbeta som barnmorska på barnmorskemottagning innebär att du kan göra skillnad på riktigt.
Hos oss träffar du människor under livets alla skeden såsom graviditet, preventivmedel och cellprovtagning. Publiceringsdatum2025-11-14Om företaget
På Gullmarsplans BMM arbetar 8 barnmorskor och en enhetschef. Vi har ett stort patientflöde och är en populär mottagning som ligger centralt. Vi har gott samarbete kring familjerna med bla kuratorer, BVC och psykiatrin. Personalgruppen har lång och bred erfarenhet av barnmorskeyrket, är måna om varandra och har ett bra samarbete med högt i tak. Organisatoriskt tillhör vi BMM Stockholm Södra som är en barnmorskestyrd enhet inom SLSO bestående av 14 barnmorskemottagningar. Vårt fokus är att skapa trygghet genom hög tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Det finns alltid en kollega att rådfråga och vi har arbetssätt som främjar god kvalitet och hög säkerhet.
Läs mer om oss på vår hemsida: Gullmarsplan barnmorskemottagning
Vi erbjuder:
Inom SLSO finns goda möjligheter för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. På vårt intranät finns information för dig som nyanställd som stöd i din introduktion när du börjar hos oss. Vi har ett antal obligatoriska utbildningar och utöver detta finns ytterligare möjligheter till kompetensutveckling.
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter på barnmorskemottagning såsom graviditetskontroller, preventivmedelsrådgivning, STI, cellprovtagning, telefonrådgivning, videobesök och föräldragrupper. Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet. Arbetet blir mer och mer digitaliserat, så det är en stor fördel om du har ett intresse för tekniska lösningar.
Kravspecifikation:
Legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt och behörighet att verka inom svensk sjukvård. Tidigare arbete på barnmorskemottagning är meriterande. Vana att arbeta i journalsystemet Obstetrix och Take Care.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid 100%. Arbetstid måndag-fredag. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är driven, ansvarstagande och positiv. Du har en tydlig kommunikativ förmåga. Du har intresse för kvalitets- och utvecklingsarbete.
Ett gott och respektfullt bemötande av patienter, närstående och kollegor samt förmåga att dela med sig av kunskap och information är av yttersta vikt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du passar in i arbetsgruppen.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att läsa den!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7074". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, BMM Stockholm Södra Kontakt
Jessica Anderu, enhetschef 073-9627772 Jobbnummer
9604525