Barnmorska till förlossning och eftervård, BB Södertälje
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Södertälje Visa alla sjuksköterskejobb i Södertälje
2026-01-26
Verksamhetsområde Kvinnor-Barn omfattar BB Södertälje, Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) samt Gynekologi och kvinnosjukvård.
Vi är ett familjärt verksamhetsområde, med ca 200 medarbetare, som arbetar nära varandra, oavsett profession. Hos oss är patienten och familjen alltid i fokus. Med hög delaktighet och korta beslutsvägar finns en stor möjlighet att göra skillnad som medarbetare. Centralt i vår verksamhet är en inkluderande atmosfär som drivs av hög kompetens, god stämning, starkt engagemang och en öppenhet för förändring.
Barnmorska till BB Södertälje:
Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där vården anpassas till individens behov. Här har vi tid för familjerna och samarbetar på ett delat vårdgolv. Kontinuerligt stöd har en central roll hos oss. Här erbjuds du som barnmorska fortbildning och kompetensutveckling inom omhändertagande av oväntat akut sjuka barn, förebyggande av komplicerade bristningar och komplementära metoder såsom akupunktur och aktiv baby. Vi har en kultur av att ständigt utveckla vården och följa de senaste rönen. Vår enhet deltar bland annat i flertalet vetenskapliga studier.
Dina personliga egenskaper:
För att trivas hos oss på BB Södertälje ser vi att du är en flexibel och engagerad person med stark teamkänsla. Du är prestigelös och nyfiken på att utvecklas i din yrkesroll. Vi ser att du är initiativtagande, empatisk och har god samarbetsförmåga. Att bygga relationer, både med kollegor och patienter faller sig naturligt för dig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Dina kvalifikationer: Publiceringsdatum2026-01-26Kvalifikationer
• Legitimerad barnmorska med behörighet att verka inom svensk hälso- och sjukvård.
• Minst 1års erfarenhet från förlossning.
Meriterande:
• 2 års tidigare arbete på förlossning.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid/deltid. 3-skift. Möjlighet till timanställning finns.
Som barnmorska inom 24/7-verksamhet tillämpas arbetstidsavtal med möjlighet till kvarstannandebonus (i tid) och förkortad veckoarbetstid vid nattarbete. Om du arbetar förtätad helg och fler schemalagda nätter har du även möjlighet till ytterligare intjänad tid som kan tas ut i ledig tid, pengar eller pensionsavsättning.
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstidens gång.
Det här säger medarbetare som arbetar på BB Södertälje:
"Det är högt i tak och vi hjälps alltid åt!"
Erica, barnmorska
"Vi diskuterar mycket och alla yrkeskategorier bidrar med sin kunskap".
Petra, barnmorska
"För den som vill finns goda möjligheter att utvecklas och engagera sig".
Elin, barnmorska
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
