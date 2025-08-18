Barnmorska till familj i Stockholm
Information om uppdraget: Sjuksyrra AB söker en erfaren leg. barnmorska till privat kund i norra Stockholm. Familjen har behov av stöttning nattetid så föräldrarna ska kunna sova. Arbetet är under begränsad tid under september och enbart nattetid vardagskvällar.
Viktigt att du är serviceinriktad med känsla för vad kunden vill ha. Lön inom 24 timmar När du arbetar hos oss behöver du inte längre vänta på lönen. Med flexibel lön har du möjlighet att följa din lön dagligen och göra uttag av din intjänade lön när du vill och behöver det. Krav:
Legitimerad barnmorska minst 2 års arbetslivserfarenhet som barnmorska
Erfarenhet från liknande uppdrag är meriterande
Var: Stockholm
Omfattning: Heltid
Tidsperiod: September
Arbetstider: Natt
Vi erbjuder:
Lön inom 24 timmar efter avslutat arbetspass
En personlig kontaktperson som finns här för dig under hela ditt uppdrag
Snabb service och flexibla schemalösningar
Bra ersättning för din erfarenhet och kompetens
Tjänstepension från första arbetade timmen
Fullt försäkringsskydd till, på och från arbetet genom Svedea och FORA
Behjälplighet med boende om du söker uppdrag på annan ort
Jourtillgänglighet dygnet runt årets alla dagar
Vilka är vi på Sjuksyrra AB? Med Sjuksyrra AB som din arbetsgivare är din primära arbetsplats ute på golvet där du och din kompetens behövs men du är även välkommen på en fika eller lunch på vårt kontor i Stockholm. Vi är ett personligt bemanningsföretag med visionen att ge sjuksköterskor en varierande och stimulerande karriär. Vi finns alltid nära till hands och värnar om personliga relationer. Våra grundpelare är hög kvalitét, personlighet och flexibilitet.
