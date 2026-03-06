Barnmorska Till Delad Tjänst, Sthlms Mottagning För Sexuell & Odenplans Um
Barnmorska till delad tjänst mellan Stockholms mottagning för sexuell och Odenplans ungdomsmottagning!Publiceringsdatum2026-03-06Om företaget
Stockholms mottagning för sexuell hälsa och Odenplans ungdomsmottagning tillhör båda en gemensam resultatenhet inom primärvården där ytterligare ett trettiotal ungdomsmottagningar och Stockholms Mansmottagning ingår.
Nu söker vi en barnmorska som vill jobba i båda dessa verksamheter!
Stockholms mottagning för sexuell hälsa:
SMSH är en lågtröskelmottagning vars målgrupp är personer 18 år och uppåt som erbjuder preventivmedelsrådgivning, undersökning, provtagning och behandling av sexuellt överförbara infektioner STI, PrEP mottagning samt rådgivning, behandling och samtal kring sexologiska problem och relationer. Vi arbetar under vårdvalsområdet Sexuell hälsa.
SMSH är en av de största Sexuell hälsa mottagningar i Sverige där vi har högt besökstryck. Här arbetar barnmorskor, läkare, sjuksköterskor, kuratorer och undersköterskor. Vår mottagning präglas av ett lösningsorienterat, positivt och respektfullt arbetsklimat där vi har våra patienter i centrum.
Vi arbetar under vårdvalsområdet Sexuell hälsa, se Sexuell hälsa - Vårdval Stockholm på Vårdgivarguiden.se
Odenplans ungdomsmottagning:
Odenplans ungdomsmottagning drivs i samverkan mellan kommunen och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som ansvarar för den medicinska delen av verksamheten. Vårt övergripande uppdrag är att främja sexuell och reproduktiv hälsa samt att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem bland ungdomar mellan 12-23 år. Vi arbetar hälsofrämjande och utifrån ett helhetsperspektiv.
Odenplans ungdomsmottagning är en av våra största ungdomsmottagningar och har ett högt besökstryck. Här arbetar idag 7 barnmorskor, 7 kuratorer, 2 receptionister och 3 läkare i ett tvärprofessionellt team. Vi arbetar främst med enskilda besök men en stor och viktig del av arbetet är också att bedriva utåtriktat arbete. Vi är en lågtröskelverksamhet och strävar alltid efter hög tillgänglighet. Utöver bokningsbara besökstider och flera drop in per vecka, erbjuder vi t.ex. videobesök och kontakt via chatt och telefon. Om tjänsten
Tjänsten är delad med anställning i Resultatenhet 556, där du tjänstgör både på Stockholms mottagning för sexuell hälsa och Odenplans Ungdomsmottagning. I tjänsten ingår tjänstgöring 2 kvällar per vecka (måndagar till 19:00 på Odenplans Ungdomsmottagning och onsdagar på SMSH till 19:30). Tjänstgöring på lördagar kan förekomma.
Stockholmsmottagning för sexuell hälsa
I dina arbetsuppgifter som barnmorska ingår att ha egen mottagning med individuella patientkontakter, provtagning och behandling för STI samt smittspårning, PrEP mottagning, preventivmedelsrådgivning, vaccination mot Hepatit A och B, rådgivning per telefon, chatt, videobesök och rådgivande samtal. I tjänsten ingår både planerade besök och drop in besök. Vi har ett nära samarbete med varandra och ansvarar gemensamt för mottagningens arbete.
Odenplans ungdomsmottagning
Som barnmorska hos oss kommer ditt arbete bland annat att bestå av preventivmedelsrådgivning inklusive insättning/uttag av spiral/p-stav, STI-provtagning och behandling, smittspårning, och undersökningar. Du kommer också att ha samtal med ungdomar om livsstil, identitet, relationer och sexualitet. I tjänsten ingår det att ha såväl planerade besök, drop-in besök som att delta i vårt utåtriktade arbete och att kommunicera med ungdomar digitalt. En annan viktig del av arbetet är att ha ett nära samarbete med kollegor och ett ansvarstagande för mottagningen som helhet.
Kvalifikationskrav: Barnmorska med förskrivningsrätt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av preventivmedelsrådgivning och mottagningsarbete. Vi söker dig som vill arbeta med både ungdomar och vuxna på två närliggande mottagningar.
Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan komma kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
