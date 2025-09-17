Barnmorska till BB, Kvinnosjukvården Region Värmland
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Karlstad Visa alla sjuksköterskejobb i Karlstad
2025-09-17
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa trygghet för kvinnor och familjer i livets största ögonblick?
Hos oss på Kvinnosjukvården får du arbeta i ett engagerat team där omtanke, samarbete och utveckling står i centrum.
Din arbetsplats
Kvinnosjukvården erbjuder både öppen- och slutenvård inom obstetrik och gynekologi. Vid Värmlands enda förlossningsavdelning föds cirka 2 300 barn per år och här handläggs alla födslar från vecka 28+0.
På BB välkomnas familjer där mamman eller barnet behöver inneliggande vård. Vårt mål är alltid nollseparation av familjen och vi arbetar tätt ihop med neonatalavdelningen för att möjliggöra vård för både mor och barn tillsammans. Här vårdas även gravida med medicinska komplikationer.
Vi är en arbetsplats som värdesätter varje medarbetares erfarenhet och unika bidrag. Hos oss blir du en del av ett nära, stöttande team som arbetar för trygg och kvalitativ vård.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Som barnmorska på BB arbetar du i en omväxlande och stimulerande miljö där varje dag gör skillnad. Du ger stöd i amning, föräldraskap och eftervård och bidrar till en trygg start för familjen. Arbetet sker i nära samverkan med andra professioner inom kvinnosjukvården, vilket ger goda möjligheter till lärande och utveckling.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska.
- Erfarenhet av eftervård och amning är meriterande, men vi välkomnar även dig som är ny i rollen och vill växa tillsammans med oss.
- Du är flexibel och arbetar självständigt, har god samarbetsförmåga och bemöter både kollegor och patienter med värme och respekt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, kommunikationsförmåga och vilja till utveckling.
Välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och skapa trygghet för kvinnor och familjer i Värmland? Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251855". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Kvinnosjukvård, avd 14 Kontakt
Linda Englund, avdelningschef linda.englund@regionvarmland.se Jobbnummer
9514293