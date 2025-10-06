Barnmorska till BB/Förlossning/Gyn, Gällivare sjukhus
2025-10-06
Hos oss får du ett utvecklande arbete där du får möjlighet att växa i din roll som barnmorska. Du kommer ingå i ett team med lång erfarenhet och ett starkt engagemang för våra patienter. Vi arbetar kontinuerlig med kompetensutveckling för att kunna erbjuda en trygg och säker vård till våra patienter.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad barnmorska.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Ditt arbetssätt skall vara personcentrerat, kvalitetsmedvetet och serviceinriktat.Som person kan du arbeta självständigt men också i team, du ser nyttan av att samarbete tillsammans med andra. För oss är det även viktigt att du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Du har ett positivt och professionellt förhållningssätt, är handlingskraftig i stressade situationer samt har god arbetsledningsförmåga.
Det här får du arbeta med
Länskliniken Obstetrik/Gynekologi i Norrbotten bedriver en bred verksamhet vid samtliga fem sjukhus. BB/Förlossningsvård är koncentrerad till Gällivare och Sunderby sjukhus. För oss inom Region Norrbotten är det viktigt att erbjuda trygg och säker vård. Vi erbjuder vår personal kontinuerlig utbildning och teamträning inom akut obstetrisk. Hos oss är ingen dag den andra lik, vi kan erbjuda dig ett varierande arbete där du får möjlighet att utvecklas inom din profession.
Vi arbetar alltid med hög servicekänsla och professionalitet då vi möter patienter i olika åldrar och med olika livserfarenheter. Du får en nyckelroll i omhändertagandet av den gravida före, under och efter förlossningen, samt ge vård och stöd till den nyblivna familjen. Arbetet kombineras mellan BB, förlossningen, BB-eftervård samt gynekologisk verksamhet. För att kunna erbjuda våra patienter en trygg och säker vård arbetar vi team tillsammans med bland annat undersköterska, läkare, sjuksköterska, kurator. Förutom en rolig och utvecklande arbetsplats med engagerande kollegor kan vi också erbjuda närheten till fantastiska naturupplevelser under hela året.
Det här erbjuder vi dig
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, dag/natt. Möjlighet till vikariat finns också. Tillträde enligt överenskommelse
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Catherine Sundström catherine.sundstrom@norrbotten.se 0970-19341 Jobbnummer
9541405