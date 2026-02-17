Barnmorska till Barnmorskemottagningen, Örnsköldsvik
2026-02-17
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du bli vår nya kollega?
Vi på Örnsköldsviks Barnmorskemottagning erbjuder ett jobb som barnmorska hos oss! Örnsköldsviks Barnmorskemottagning ingår i hälsocentralerna inom närsjukvårdsområde Norr. Arbete sker inom Örnsköldsviks Barnmorskemottagnings område som innefattar de regiondrivna hälsocentralerna i Örnsköldsvik. Vi förutsätter att du har ett positivt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete med patienten i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är ett vikariat på 75% från 2026-04-01 eller enligt överenskommelse till 2026-09-30.
Dina arbetsuppgifter är förebyggande arbete inom mödrahälsovård - där stöd inom föräldraskapet är en viktig del. I det ingår även att leda föräldragrupper, preventivmedelsrådgivning samt gynekologisk cellprovtagning är också en del av arbetsuppgifterna.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad barnmorska
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har god datorvana då journalhanteringen inom vår enhet sker via data
Har kompetens inom HBTQI
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Självgående
Flexibel
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40:2026:030". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Birgitta Lögdström +4666319958 Jobbnummer
9747992