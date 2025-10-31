Barnmorska till Barnmorskemottagningen, Norrtälje | Tiohundra
Vi söker en barnmorska till vår mottagning för en tillsvidareanställning - en kollega som har ett stort intresse av kvinnohälsovård och ser varje individ med respekt och värme.
Hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team som arbetar med graviditetskontroller, föräldrastöd, cellprovtagning och sexuell och reproduktiv hälsa - alltid med kvinnan i fokus. Följ gärna vår vardag på Instagram: @bmmtiohundra Publiceringsdatum2025-10-31Om tjänsten
Hos oss arbetar du dagtid på vardagar med både fysiska mottagningsbesök och videomöten. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat graviditetskontroller, förberedande föräldrastöd, cellprovtagning samt samtal och rådgivning kring sexuell och reproduktiv hälsa. Du möter kvinnor med olika bakgrund och behov - både individuellt, tillsammans med deras partner och ibland i grupp.
Arbetet är självständigt och kräver att du tar ett stort ansvar för de gravida kvinnor du har inskrivna. Samtidigt är du en viktig del av teamet och bidrar till mottagningens utveckling genom att dela med dig av din kompetens och se verksamheten som en helhet.
Vi arbetar utifrån Region Stockholms riktlinjer för mödrahälsovård och den regionala mödrahälsovårdsenheten anordnar regelbundet relevanta utbildningar som du genomför på arbetstid. Idag använder vi journalsystemet Obstetrix och Takecare, där Obstetrix kommer att ersättas av Cosmic Birth under 2026. För kontakt med kvinnor använder vi även vårdinformationssystemet Alltid öppet, där de själva kan boka, omboka och avboka sina besök samt kommunicera via chatt och video.
Du är delaktig i både regionala och lokala förbättrings- och utvecklingsarbeten, med målet att skapa en mottagning som är anpassad efter kvinnors och familjers behov i Norrtälje kommun.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Mödrahälsovård
Preventivmedelbesök och cellprover
Patientkontakt via telefon och Alltid öppet
Till viss del leda grupper
Om vårt erbjudande:
Som barnmorska hos oss får du ett spännande och omväxlande arbete där du kan påverka kvinnors hälsa och det kommande barnets utveckling. Kompetensutveckling anser vi är viktigt och därför erbjuder vi våra medarbetare att regelbundet gå utbildning med inriktning för barnmorskor. På vår mottagning är engagemanget för kvinnovård starkt. Vi har en varm och hjälpsam arbetskultur och medarbetaranda där vi stöttar varandra och delar med oss av vår kunskap.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Leg barnmorska med förskrivningsrätt
Intresse för att arbeta med kvinnohälsovård
Tillämpa god svenska i tal och skrift
Tillämpa god engelska i tal
Vi ser att du som söker tycker om möten med andra människor och har ett stort intresse för att arbeta med kvinnor och partners. Rollen ställer krav på att du i varje besök ser individen och bemöter de du träffar på ett vänligt och professionellt sätt. Du är kollegial och kan samarbeta inom så väl den egna verksamheten som över verksamhetsgränser. Arbetet inom kvinnohälsovård är föränderligt och kräver följsamhet till nya riktlinjer och arbetssätt inom området. Du tycker om att vara en del av förändringsarbete som syftar till att anpassa arbetssätt till verksamhetens och kvinnors behov. Du planerar din arbetsdag självständigt utifrån dina specifika besök, därför behöver du vara strukturerad, organiserad och ansvarstagande för att klara det. Vi ser att du som söker tycker om möten med människor och har ett genuint intresse för att arbeta med kvinnor och deras partners. Rollen kräver att du i varje besök ser individen och bemöter dem du möter på ett vänligt och professionellt sätt. Du är kollegial och har lätt för att samarbeta - både inom den egna verksamheten och över verksamhetsgränser.
Arbetet inom kvinnohälsovård är föränderligt och kräver att du är följsam till nya riktlinjer och arbetssätt. Du trivs med att vara en del av förändringsarbete som syftar till att utveckla och anpassa verksamheten efter kvinnors behov. Du planerar din arbetsdag självständigt utifrån dina bokade besök, vilket innebär att du behöver vara strukturerad, organiserad och ansvarstagande.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Tiohundra bedriver Barnmorskemottagning i Norrtälje och Hallstavik. Vi är sex barnmorskor, en gynekolog. Barnmorskemottagningen i Norrtälje är beläget i Familjens hus i utkanten av Norrtälje, med lättillgängliga parkeringsplatser och goda kommunikationer. Här i Familjens hus är flera verksamheter lokaliserade BVC, Öppen förskola, Socialtjänst, BUP, Samtalsmottagning för barn och unga och Barnhabilitering. Hos oss finns samlad kompetens, vilket främjar ett samarbete över yrkesprofessioner och kunskapsutbyte mellan verksamheterna. Andra vårdgrannar så som Ungdomsmottagning och Gynekologimottagning finns också inom Tiohundra med god samverkan och på kort avstånd från Familjens hus.
Barnmorskemottagningen är HBTQI-certifierad sedan 2016 och du förväntas dela vår grundsyn "allas rätt att vara olika" ur ett HBTQI-perspektiv.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
