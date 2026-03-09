Barnmorska till barnmorskemottagningen Hudiksvall
Region Gävleborg, VO Familjehälsa / Sjuksköterskejobb / Hudiksvall Visa alla sjuksköterskejobb i Hudiksvall
2026-03-09
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Familjehälsa i Hudiksvall
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
, Gävle
eller i hela Sverige
Hudiksvalls barnmorskemottagning erbjuder ett brett omhändertagande inom mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och gynekologiska hälsokontroller i Norra Hälsingland. Verksamheten omfattar både barnmorskemottagning och ungdomsmottagning i Hudiksvall och Ljusdal, där vi har ett nära samarbete för att ge kvinnor och familjer bästa möjliga stöd. Med Hudiksvall som stationeringsort blir du en del av vårt engagerade team och får möjlighet att bidra och växa i en verksamhet som sträcker sig över hela Norra Hälsingland.
Vi är en arbetsplats under spännande utveckling, där du som ny medarbetare får möjlighet att vara med och påverka rutiner, arbetssätt och verksamhetens framtida inriktning. Hos oss blir din arbetsdag varierad, lärorik och meningsfull - du möter olika målgrupper och gör verklig skillnad för kvinnor och familjer i alla livsskeden. Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
I din roll som barnmorska möter du kvinnor och familjer i olika skeden av livet där du är en viktig del i att främja hälsa och välmående. Du arbetar självständigt och i team med att ge stöd och vård till kvinnor i alla åldrar.
Som barnmorska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• hälsovård i samband med graviditet vilket innefattar medicinskt basprogram, fosterdiagnostik, hälsoinformation under graviditet och psykosocialt arbete
• att ge stöd i föräldraskap och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelse
• familjeplanering på individnivå vilket innefattar preventivmedelsrådgivning och STI-prevention
• gynekologisk cellprovskontroll för att förebygga cervixcancer
• folkhälsoarbete och samtal om livsstilsfrågor.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• individuell utvecklingsplan.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, är lyhörd i mötet med andra människor och har lätt för att anpassa dig till förändringar. Du kan planera och strukturera ditt arbete effektivt, tar ansvar för dina uppgifter och behåller lugnet även när arbetsdagen är intensiv. Din förmåga att samarbeta effektivt i team och möta patienter med ödmjukhet och förståelse bidrar till att skapa en trygg och stödjande atmosfär, samtidigt som du levererar högkvalitativ vård och gör verklig skillnad i människors liv.
I rollen som barnmorska ska du
• vara legitimerad barnmorska.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/788". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Familjehälsa Kontakt
Katarina Jansson, biträdande vårdenhetschef katarina.jansson@regiongavleborg.se 072-236 41 85 Jobbnummer
9783738