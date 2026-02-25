Barnmorska till Barnmorskemottagning Tåbelund i Eslöv
2026-02-25
Barnmorskemottagningen Tåbelund i Eslöv ingår i en fyrbent familjecentral med nära samarbete med Eslövs kommun och Barnavårdscentralen. Vi är samlokaliserade med Vårdcentralen Tåbelund och har ett gott samarbete med kvinnoklinikerna.
I Eslövs kommun finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud. Vårdcentralen Tåbelund är även en av vårdcentralerna som har vunnit det ärofyllda Glasäpplet, vilket är en fin utmärkelse för välfungerande verksamheter. Barnmorskemottagningen ligger på plan två och består av en arbetsgrupp om fyra barnmorskor och en undersköterska.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
I rollen som barnmorska hos oss har du ett självständigt och stimulerande arbete, där du genom ditt bemötande och din kompetens kan göra stor skillnad för individen. Vi erbjuder dig en introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter så att du kan komma in i verksamheten på ett bra sätt.
Tjänsten som barnmorska innebär bland annat graviditetsövervakning enligt Region Skånes basprogram, preventivmedelsrådgivning, rådgivning kring levnadsvanor, gynekologisk cellprovtagning, lättgynekologi, STI-provtagning och vaccination mot HPV.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag. Tjänstgöring på andra mottagningar inom området kan förekomma om behov finns. Arbete delvis på distans kan erbjudas, efter överenskommelse och om verksamheten tillåter.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad barnmorska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi använder oss av IT-stöd så mycket som möjligt för att underlätta vården och frigöra tid för det personliga mötet. Därför är det en fördel om du har vana av att arbeta i olika verksamhetssystem. Det är även meriterande om du har arbetslivserfarenhet som barnmorska, gärna från mödrahälsovård, förlossnings- och perinatalavdelning och/eller BB-avdelning. Därtill är det en fördel om du har klimakterieutbildning, 7.5 hp.
Vi söker dig som är trygg och självständig i din yrkesroll. Vidare ser du värdet av ett välfungerande samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Genom ditt engagemang och positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor, där vi alla hjälps åt för att erbjuda bästa vårdkvalitet för våra patienter. Därtill har du en hög ansvarskänsla, ett mycket gott bemötande och ett stort intresse för utveckling och lärande.
Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, där ditt engagemang och trygghet i yrkesrollen är viktigt för att trivas och lyckas i rollen.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare. Ersättning
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Ninna Darinder, Verksamhetschef Ninna.Darinder@skane.se 0725- 25 69 43 Jobbnummer
