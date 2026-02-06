Barnmorska till Barnmorskemottagning med utökat uppdrag, Sollefteå
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Sollefteå Visa alla sjuksköterskejobb i Sollefteå
2026-02-06
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sollefteå
, Kramfors
, Härnösand
, Örnsköldsvik
, Timrå
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länsverksamhet Obstetrik/gynekologi består av BB/Förlossning/Gyn avd, gynekologisk mottagning samt Specialistmödravård. I Sollefteå och Kramfors sköts barnmorskemottagningen genom Länsverksamhet Obstetrik/gynekologi. Länsverksamheten samarbetar över hela länet och inom verksamheten arbetar läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare.
Vill du ta del av ett härligt och tryggt arbetsgäng med ett varierat arbete? Nu söker Länsverksamhet Obstetrik/gynekologi i Sollefteå/Kramfors en barnmorska till barnmorskemottagningen med ett utökat uppdrag!
Tjänsten avser ett vikariat, på heltid, med tillträde enligt överenskommelse till och med 2026-08-31.
Barnmorska till Barnmorskemottagning med utökat uppdrag, SollefteåPubliceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Arbetet som barnmorska hos oss består av sedvanliga barnmorskeuppgifter vilket bland annat innebär:
Besök för gravida
Föräldrautbildning
Gynekologisk cellprovtagning
Preventivmedelsrådgivning
Telefonrådgivning
Det utökade uppdraget innebär:
Tidighemgångsverksamhet inklusive eventuella hembesök
Utökad tillgänglighet i samband med graviditet
Förlossning och eftervård i form av bland annat polikliniska besök
Vi har ett arbetssätt som ger blivande och nyblivna föräldrar i Ådalen och Västra-området trygghet och utökat stöd vilket är unikt i landet, som också utvecklas fortlöpande.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad barnmorska, du som är ny i din roll är välkommen att söka
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet från verksamheten med utökat uppdrag
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Stabil
Personlig mognad
Samarbetsförmåga
Kulturell medvetenhet
Vi lägger stor viktigt vid personlig lämplighet.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Är du intresserad av att vara med och påverka och utveckla vår verksamhet? Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:322". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Annika Stattin +4662019357 Jobbnummer
9727015