Barnmorska till Barnmorskemottagning Domnarvet
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Borlänge Visa alla sjuksköterskejobb i Borlänge
2026-02-09
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Barnmorskemottagning Domnarvet är en del av Vårdcentral Domnarvet men servar även Vårdcentral Kvarnsveden. Barnmorskemottagningen ligger i nyrenoverade lokaler. På vårdcentralen finns tillgång till ett välutrustat gym i fin lokal och ligger i närheten av Bergebo motionscentral.
Hos oss arbetar du i ett kompetent och engagerat team där samarbete och patientfokus är självklara delar av vardagen.
Barnmorska till Barnmorskemottagning DomnarvetPubliceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Vi möter kvinnor och familjer genom hela livet och erbjuder bland annat mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovtagning, STI-provtagning och föräldrastöd.
Som barnmorska hos oss arbetar du självständigt och i nära samverkan med kollegor. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Mödrahälsovård och graviditetskontroller
Gynekologisk cellprovtagning
Preventivmedelsrådgivning
STI-provtagning och rådgivning
Arbete med klimakteriemottagning kan också komma att ingå i tjänsten.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad barnmorska.
Har ett professionellt, lyhört och respektfullt bemötande.
Har god förmåga att arbeta självständigt.
Trivs i team och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:140". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Mathilda Ljungquist 0243-497362 Jobbnummer
9730298