Barnmorska, specialistfas, till Specialistmödravårdsmottagning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2025-11-03
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en erfaren barnmorska som vill ta nästa steg i din karriär och bidra till utvecklingen av omvårdnaden på ett universitetssjukhus? På vår arbetsplats arbetar vi enligt Region Skånes kompetens och tjänstemodell (KTM), som ger en tydlig struktur för ditt lärande och dina karriärmöjligheter inom vår verksamhet.
VO kvinnosjukvård har cirka 800 anställda och består av såväl gynekologisk som obstetrisk verksamhet i både Lund och Malmö. Som universitetssjukhus har vi även uppdrag inom utveckling samt utbildning och inom verksamhetsområdet bedrivs framgångsrik forskning.
Vi söker nu en specialistbarnmorska som vill spela en nyckelroll i att leda och utveckla vårt tvärprofessionella team, arbeta med evidensbaserad vård och stärka patientsäkerheten. I denna tjänst får du möjlighet att använda din specialistkompetens för att forma vårdens framtid, handleda kollegor och bidra till kontinuerlig utbildning och forskning. Om du brinner för att skapa en trygg, lärande och kvalitetssäkrad vårdmiljö är detta rätt utmaning för dig!Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Förutom att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter arbetar du med, och utvecklar din kompetens genom att:
Du leder och utvecklar omvårdnadsarbetet i en tvärprofessionell miljö, med målsättningen att stärka samarbetet och säkerställa hög kvalitet och patientsäkerhet inom specialistmödravården i både Malmö och Lund. Ditt uppdrag omfattar ett helhetsperspektiv på verksamheterna vid båda orterna, men ditt kliniska arbete utförs vid enheten i Malmö, där du också har din organisatoriska tillhörighet.
Genom att granska, analysera och implementera aktuell forskning på ett kritiskt och metodiskt sätt bidrar du till att omvårdnaden är evidensbaserad och anpassad efter verksamhetens behov. Ditt arbete inkluderar att utforma och kvalitetssäkra riktlinjer och rutiner som baseras på den senaste forskningen, vilket skapar förutsättningar för ökad patientsäkerhet. Med din expertis inom forskning och utveckling bidrar du till utbildningsdagar som stödjer teamets kontinuerliga lärande.
Du förmedlar självständigt kunskap och erfarenhet genom att stötta kollegor i deras kompetensutveckling och handleda inom det kliniska arbetet. I samarbete med Skånes universitetssjukhus (Sus) utbildningsenheter arbetar du för att stödja och utveckla verksamhetsförlagd utbildning, vilket ytterligare stärker kvaliteten i vården. Avsatt tid för utveckling och innehållet för uppdraget sker enligt överenskommelse med enhetschef och anpassas efter verksamhetens behov.
Under sommarperioden ska din arbetstid fokuseras till kliniskt arbete. Syftet är att stärka och stödja den kliniska verksamheten genom att tillvarata den seniora barnmorskans omfattande erfarenhet och kliniska kompetens. Administrativa uppgifter genomförs inte under denna period.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad barnmorska med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt har magister- eller masterexamen. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Därtill har du uppnått kompetenskraven för specialistfas enligt lokalt utvecklingsprogram inom KTM. Du har medverkat i/eller drivit utvecklings- och kvalitetsarbeten samt har erfarenhet av att arbeta med såväl allmän som specialiserad kvinnosjukvård.
Det är meriterande om du har läst kurser inom områdena förbättrings- och förändringskunskap, projektledning, patientsäkerhet och/eller ledarskap eller andra kurser som kan vara relevanta för verksamheten. Därtill ser vi det som meriterande om du har utbildning i forskningsmetodik på avancerad nivå, samt om du har kunskaper om vetenskapsmetoder och dess användningsområden. Det är meriterande om du initierat och/eller drivit utvecklings- och förbättringsarbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att implementera nya arbetssätt samt att leda arbetsgrupper i förbättrings- och utvecklingsarbete.
Vi välkomnar dig som har en god pedagogisk förmåga, är engagerad, initiativrik, flexibel och arbetar personcentrerat. Därtill är du förändringsbenägen och vill ständigt utvecklas i din roll som specialist inom obstetriken. Du har ett starkt intresse för projektledning och arbetar självständigt med ett stort ansvarstagande. Vi önskar att du, precis som vi, sätter patienten i fokus och värdesätter ett arbete som präglas av eget ansvar samt respekt och förtroende mellan arbetskamrater och närmsta chef. Då vi arbetar i team är det av vikt att du är lyhörd och har en god samarbetsförmåga samt ett drivande arbetssätt med fokus på förbättringar inom specialiserad omvårdnad. Därtill har du en god analytisk förmåga och arbetar metodiskt. Vi arbetar efter Region Skånes värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt, vilket vi även ser att du gör. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi vill att du ska trivas och vilja stanna kvar och utvecklas hos oss. Därför driver vi satsningar som vår kompetens och tjänstemodell med fokus på kontinuerligt och livslångt lärande. Kompetens och tjänstemodellen är indelad i olika faser som bygger på varandra, där varje fas innebär fördjupade kunskaper och förmågor. I de senare faserna blir du behörig att söka tjänster som innebär karriärmöjligheter och ett utökat ansvar.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
