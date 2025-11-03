Barnmorska, Specialistfas, till Prenatal-/Förlossningsavdelning i Lund
2025-11-03
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en erfaren barnmorska som vill ta nästa steg i din karriär och bidra till utvecklingen av omvårdnaden på ett universitetssjukhus? Vi söker nu en specialistbarnmorska som vill spela en nyckelroll i att leda och utveckla vårt tvärprofessionella team, arbeta med evidensbaserad vård och att stärka patientsäkerheten.
Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi har cirka 800 anställda och består av gynekologisk och obstetrisk verksamhet i både Lund och Malmö. Som universitetssjukhus har vi även uppdrag inom utveckling och utbildning. Inom verksamhetsområdet bedrivs även framgångsrik forskning.
I denna roll får du möjlighet att använda din specialistkompetens för att forma vårdens framtid, handleda kollegor och bidra till kontinuerlig utbildning och implementering av evidensbaserad vård. Om du brinner för att skapa en trygg, lärande och kvalitetssäkrad vårdmiljö är detta rätt utmaning för dig!
På vår arbetsplats arbetar vi enligt Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell (KTM), som ger en tydlig struktur för ditt lärande och dina karriärmöjligheter inom vår verksamhet.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
I din roll som specialistbarnmorska leder och utvecklar du vården i en tvärprofessionell miljö, med målet att stärka samarbetet och säkerställa både kvalitet och patientsäkerhet. Genom att granska, analysera och implementera aktuell forskning på ett kritiskt och metodiskt sätt bidrar du till att vården är evidensbaserad och anpassad efter verksamhetens behov.
Ditt arbete inkluderar att utforma och kvalitetssäkra riktlinjer och rutiner som baseras på den senaste forskningen, vilket skapar förutsättningar för en ökad patientsäkerhet. Med ditt intresse för forskningsresultat och expertis inom vårdutveckling bidrar du till utbildningsdagar som stödjer teamets kontinuerliga lärande.
Du förmedlar självständigt kunskap och erfarenhet genom att stötta kollegor i deras kompetensutveckling och handleder inom det kliniska arbetet. I samarbete med Skånes universitetssjukhus (Sus) utbildningsenheter arbetar du för att stödja och utveckla verksamhetsförlagd utbildning, vilket ytterligare stärker kvaliteten i vården.
Administrativ tid och innehållet för uppdraget sker enligt överenskommelse med enhetschef och anpassas efter verksamhetens behov. Under sommarperioden avsätts ingen tid för administrativa uppgifter utan endast kliniskt arbete utförs.Kvalifikationer
Krav på utbildning
• Legitimerad barnmorska med behörighet av verka inom svensk sjukvård
• Kunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
• Magister eller masterexamen
• Handledarutbildning, högskolenivå
Krav på erfarenhet
• Uppnådda kompetenskrav för specialistfas enligt lokalt utvecklingsprogram inom kompetens och tjänstemodellen
• Du har medverkat i eller drivit utvecklings och kvalitetsarbeten och har erfarenhet av att arbeta med såväl allmän som specialiserad kvinnosjukvård
Meriterande utbildning
• Kurser inom områdena förbättrings- och förändringskunskap, projektledning, patientsäkerhet och/ eller ledarskap, eller andra kurser som kan vara relevanta för verksamheten
• Utbildning i forskningsmetodik, avancerad nivå
• Handledarutbildning avancerad, högskolenivå
Meriterande erfarenhet:
• Initierat och/eller drivit utvecklings och förbättringsarbeten
• Grundläggande kunskaper om vetenskapliga metoder och dess användningsområden Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som sätter patienten i fokus, är engagerad, initiativrik och flexibel. Du arbetar personcentrerat och strävar efter att utvecklas i din roll som senior barnmorska inom obstetriken. Vi önskar att du, precis som vi, värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret samt respekt och förtroende mellan arbetskamrater och närmsta chef. Då vi arbetar tvärprofessionellt är det av vikt att du är lyhörd och har en god samarbetsförmåga samt ett drivande arbetssätt med fokus på evidensbaserad vårdutveckling. Du har god förmåga att inge förtroende, kunna leda arbetsgrupper och implementera nya arbetssätt. Vi arbetar efter Region Skånes värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Vi vill att du ska trivas och vilja stanna kvar och utvecklas hos oss. Därför driver vi satsningar som vår kompetens och tjänstemodell med fokus på kontinuerligt och livslångt lärande. Kompetens och tjänstemodellen är indelad i olika faser som bygger på varandra, där varje fas innebär fördjupade kunskaper och förmågor. I de senare faserna blir du behörig att söka tjänster som innebär karriärmöjligheter och ett utökat ansvar.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
