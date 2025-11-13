Barnmorska sökes till välfungerande MVC centralt i Karlstad
2025-11-13
MVC Åttkanten är en liten, välfungerande mottagning som ligger i centrala Karlstad, nära Tingvallagymnasiet.
Här arbetar två barnmorskor och två BVC-sjuksköterskor tillsammans. Enheten är en del av VC Åttkanten, och läkare från vårdcentralen några kvarter bort kommer och arbetar på MVC/BVC varje vecka. Nu ska en av våra barnmorskor vara föräldraledig, och vi söker därför en vikarie. Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga uppgifter för barnmorska på öppenvårds-MVC: graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning, cellprovskontroller, föräldrautbildning, mm.Kvalifikationer
Legitimerad barnmorska. Tidigare arbete på MVC är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Anställningsvillkor
Tillträde 260413, vikariat 15 månader. Tjänstgöringsgraden kan diskuteras.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten? Kontakta per mail så ringer vi upp:
Barnmorska Isabelle Jangsjö, isabelle.jangsjo@ptj.se
Barnmorska Josefin Ahlqvist, josefin.jonsson@ptj.se
Verksamhetschef Johan Säterhed, johan.saterhed@ptj.se
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
