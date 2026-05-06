Barnmorska sökes till specialistmödravården, Danderyds sjukhus
Vill du vara med och utveckla vården för dagens och framtidens kvinnor? Kvinnokliniken söker fler medarbetare. Vill du arbeta i en verksamhet där din kompetens gör verklig skillnad varje dag? Vi söker nu en engagerad och erfaren barnmorska till vår specialistmödravård.Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
Som barnmorska hos oss arbetar du med gravida kvinnor som behöver utökad vård och uppföljning. Du möter patienter med exempelvis riskgraviditeter, kroniska sjukdomar eller andra komplikationer. Arbetet sker i nära samarbete med läkare, undersköterskor och andra yrkesgrupper.Dina arbetsuppgifter
Självständigt handlägga och följa upp patienter inom specialistmödravård med fokus på diabetes under graviditet
Ge medicinskt och psykosocialt stöd
Delta i teamarbete kring komplexa graviditeter
Dokumentera och följa riktlinjer och vårdprogram Kvalifikationer
Legitimerad barnmorska
Erfarenhet av mödravård med förskrivningsrätt och gärna specialistmödravård
God samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Meriterande med vidareutbildning inom riskgraviditeter med fokus på diabetes samt ultraljudskompetensDina personliga egenskaper
För att trivas hos oss behöver du ha förmåga att organisera och prioritera arbetet effektivt samt att ha ett serviceinriktat bemötande.
Du är intresserad av att utveckla vården och ser förbättringsmöjligheter som en utmaning.
Du tycker kvalitet, patientsäkerhet och patientnöjdhet är viktigt.
Du har ett positivt förhållningssätt och är bra på att samarbeta.
Vi erbjuder
Ett stimulerande och utvecklande arbete
Kompetenta och stöttande kollegor
Möjlighet till fortbildning och utveckling
Individuell introduktion
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid. Lön enligt ök.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan redan idag!Övrig information
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 800 kr per år. Du erbjuds även personalparkering till förmånligt pris och subventionerad SL-biljett. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.
Om verksamheten
Kvinnosjukvård och förlossning är ett av sjukhusets största verksamhetsområden med cirka 600 medarbetare. Vi bedriver akut och specialiserad vård inom både öppen- och slutenvård. Verksamhetsområdet är indelat i sektionerna obstetrik och gynekologi.
Den obstetriska sektionen omfattar förlossning, specialistmödravård med ultraljudsmottagning, antenatalenhet, elektiva snitt och eftervård. Vi är en av Sveriges största förlossningsenheter.
Den gynekologiska sektionen består av en öppenvårdsmottagning, akutmottagning, operationsavdelning och en vårdavdelning. Vi utför benign gynekologi med inriktning mot minimalinvasiv kirurgi. Vi har ett NHV-uppdrag inom avancerad bäckenbottenkirurgi. På vår operationsavdelning utförs såväl planerade som akuta ingrepp, inklusive robotkirurgi.
Vi har ett betydande FoU-uppdrag med utbildning av läkarstudenter, barnmorskestudenter och randande läkare från allmänmedicin och akutmedicin. Vi har en stor klinisk forskningsverksamhet med minst två nyregistrerade doktorander varje år.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Danderyds sjukhus, Kvinnosjukvård och förlossning, Specialistmödravården Kontakt
Vårdförbundet . 08-12357070 Jobbnummer
9893682