Barnmorska sökes till Praktikertjänst Vårdcentral i Fagersta
2025-12-09
Vill Du bli en del av vårat team.
Vårdcentralen i Fagersta är belägen på landsbygden i norra delen av Västmanland och drivs sedan december 2022 av Praktikertjänst AB.
Det är en vårdcentral som genomgått stora förändringar under sista åren. Här finns kunskap, erfarenhet och kompetens samlat under samma tak. Vi strävar efter ett prestigelöst arbetsklimat där vi alla hjälps åt med starkt utvecklings och patientfokus. Vi värdesätter både kvalité och arbetsglädje.
Vi har utvecklat en mycket god samverkan mellan kommunal hemsjukvård, ambulansverksamhet samt regionens övriga verksamheter.
Vi har 7 st fasta allmänspecialister, distriktssköterskor, sjuksköterskor, BVC-sköterskor, barnmorska, kurator, fysioterapeuter samt alla övriga professioner som ingår i Primärvårdsuppdraget.
10 350 invånare har valt att lista sig här. Dina arbetsuppgifter
Barnmorskemottagningen är bemannad med ytterligare en barnmorska.
Vi arbetar i team och har ett samarbete med två andra vårdcentraler i norra länsdelen. Vi har även ett väl uppbyggt samarbete med BHV. Du får möjlighet att använda din medicinska kompetens för att organisera och planera vården. Vi har väl fungerande arbetssätt som ger dig stöd i att koncentrera dig på patienterna.
Du som söker är utbildad barnmorska med förskrivningsrätt. Du brinner för god vård och ett gott bemötande och tycker att kvalitet är en självklarhet. Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ, men samtidigt har du ett nära samarbete med dina kollegor. Du är lyhörd och tydligt i dina patientmöten och tycker det är spännande med nya utmaningar och gillar snabba beslutsvägar. Du har god datorvana och har med fördel tidigare arbetat i Cosmic och Obstetrix. Tidigare arbete som barnmorska i primärvården är meriterande.
Vi kan erbjuda dig utveckling och en spännande arbetsmiljö där du jobbar nära dina kollegor och är med och driver och utformar en modern mottagning.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av sedvanligt primärvårdsarbete på barnmorskemottagningen med bl a sexual- och preventivmedelsrådgivning, graviditetskontroller, STI-provtagning, gynekologisk cellprovtagning, telefonrådgivning och föräldrautbildning. Vi erbjuder rådgivning såväl via telefon, chatt och fysiska möten.
Låter detta som något för dig? Skicka gärna in din ansökan, vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare och ytterligare jobbannonser. Kvalifikationer

Barnmorska
