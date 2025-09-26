Barnmorska sökes till Gynekologimottagningen, Halmstad
2025-09-26
Bli en del av vårt dedikerade team som barnmorska på Gynekologimottagningen! Vi är på jakt efter en passionerad och erfaren barnmorska att ansluta sig till vårt växande team.
Vi är en framstående gynekologimottagning som strävar efter att erbjuda högkvalitativ vård och stöd till kvinnor i alla faser av deras liv. Om du är en engagerad barnmorska som delar vår passion för kvinnors hälsa, kan du vara den vi söker.

Dina arbetsuppgifter
Som barnmorska på Gynekologimottagningen kommer du att spela en avgörande roll i att erbjuda våra patienter den bästa möjliga vården. Här arbetar du självständigt med abortrådgivning, dysplasi, preventivmedelsrådgivning, telefonrådgivning och bäckenbottenproblematik.
Om arbetsplatsen
Gynekologimottagningen är uppbyggd av olika team inom telefonrådgivning, abort, fertilitet, dysplasi, inkontinens, prolapsbehandlingar med ringar, kontroll och bedömning av bristningar efter förlossning, operation, vulva, endometrios och onkologi. Här arbetar läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, sexolog och kurator. Mottagningen är öppen dagtid, måndag till fredag, och under öppettiden ansvarar vi också för den gynekologiska akutmottagningen.
Varför ska man välja oss?
- Professionell miljö - Vi är stolta över vår moderna och välutrustade mottagning som ger dig de bästa arbetsförhållandena.
- Dedikerat team - Du kommer att arbeta tillsammans med ett team av erfarna gynekologer och barnmorskor som delar din passion för kvinnors hälsa.
- Möjligheter till utveckling - Vi erbjuder kontinuerlig utbildning och möjligheter till professionell utveckling för att du ska kunna trivas och växa i din roll hos oss. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt, gärna med några års erfarenhet inom yrket. Har du tidigare arbetat som barnmorska inom gynekologi är det meriterande.
Som person behöver du trivas i det kollegiala samarbetet då vi ser teamarbete som framgångsfaktor. Du har starka kommunikationsfärdigheter och empati. Vidare ser vi att du bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat och har ett stort intresse för utvecklings- och förbättringsarbete. Som barnmorska är du trygg i din yrkesroll och har en vilja att anta nya utmaningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot att välkomna en ny barnmorska till Gynekologimottagnen och tillsammans fortsätta att göra en positiv inverkan på kvinnors hälsa!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka vi kan erbjuda dig som anställd i Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/894". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands Sjukhus Kontakt
Sevdije Zekaj, Avdelningschef 035–136636 Jobbnummer
9528143