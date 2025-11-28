Barnmorska sökes till Förlossningsvården Halmstad
2025-11-28
På Förlossningen och BB värderar vi barnmorskeyrket högt och arbetar för att kompetens och erfarenhet ska värdesättas.
Vi vill främja arbetsglädjen och tror att såväl möjligheten att utvecklas som möjligheten till återhämtning bidrar till ökad trivsel och bättre arbetsmiljö.
Vi har nära 2000 födslar/år i Halmstad och handlägger både normala och komplicerade födslar från graviditetsvecka 28 och framåt. Hos oss får du en stor bredd på en lagom stor klinik, vilket vi ser som en stor fördel.
På förlossningen bistår du som barnmorska gravida och födande. Hos oss arbetar vi med processen "Normal födsel". Det innebär att vi eftersträvar det normala förloppet för alla födande i den mån det är möjligt, utifrån rådande riktlinjer och vetenskap. Vi arbetar i team tillsammans med undersköterskor och läkare. Vi är en gemensam klinik med Varberg och har ett nära samarbete kring våra halländska kvinnor och familjer.
Vi har ett nära samarbete med Neonatalavdelningen och arbetar tillsammans för samvård av mor och barn när det är möjligt.
Som Barnmorska på BB Halmstad ansvarar du för eftervården av mor och barn. En viktig del i arbetet på BB avdelningen är att vara ett stöd i amningsfrågor till kvinnorna, samt att stötta den nyblivna familjen och ge dem en trygg start. Vi är stolta över att kunna erbjuda nyblivna familjer BB hemma.
Vi har ett arbetsklimat där vi värdesätter olika kompetenser och ser en styrka i våra olikheter. Vi är en härlig grupp med bred kompetens. Vi arbetar löpande med att skapa förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö och tid för återhämtning och våra barnmorskor erbjuds en förmånlig arbetstidsmodell. Publiceringsdatum2025-11-28Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska och sjuksköterska. Då vi arbetar nära olika professioner och avdelningar krävs det att du har god samarbetsförmåga och tydligt kan föra ditt budskap vidare. Du är intresserad av kvalitets- och utvecklingsarbete och vill vara med och driva barnmorskans professionsfrågor och utveckla framtidens förlossningsvård. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs gärna mer om vilka förmåner Region Halland erbjuder dig som anställd
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön
