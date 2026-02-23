Barnmorska sökes till bemanningsjobb på mottagning i Malmö
Clara Care Partner AB / Sjuksköterskejobb / Malmö
2026-02-23
Vi har nu ett spännande uppdrag på en mottagning i Malmö.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som förekommer på barnmorskemottagning.
Kunna PMO
Kunna Obstetrix
Erfarenhet av mödravård
Behöver ej kunna U-ljud
Erfarenhet av mottagningsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med minst 2 års yrkeserfarenhet som barnmorska. Rollen som bemanningsbarnmorska passar perfekt för dig som är engagerad, lättlärd och trygg i din yrkesroll. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift då god journalföring är viktigt.
Vi lägger stor vikt vid goda referenser. Du ska ha god medicinsk kompetens, ett stort patientfokus samt bra samarbetsförmåga med kollegor. Tidigare erfarenhet av journalsystemet PMO efterfrågas.
Period
Omgående och tills v.35
Omfattning
80-100%
Arbetstider
Mån-Fre 8-17Om företaget
Clara Care är det personliga bemanning- och rekryteringsföretaget. Vi är lyhörda och hjälper dig att hitta ditt nästa uppdrag. Vi erbjuder bl.a:
Hög ersättning som vårdpersonal förtjänar
Flexibilitet utifrån dina önskemål, behov och förutsättningar
Boende och resa vid uppdrag på annan ort
Avsättning till tjänstepension
Vår vision är ett samhälle med en välfungerande vård och omsorg för alla! Där trivs personalen eftersom de har en hållbar arbetsmiljö, bra villkor och ges förutsättningar att göra ett bra jobb samtidigt som de får möjlighet att utvecklas. Där är patientsäkerheten hög och vårdköerna korta.
Vi vill göra branschen mer human och tillgänglig, Clara Care är din partner! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clara Care Partner AB
211 01 MALMÖ Arbetsplats
Clara Care Kontakt
