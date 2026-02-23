Barnmorska/Sjuksköterska Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi, USÖ
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2026-02-23
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Är du barnmorska eller sjuksköterska med ett brinnande intresse för kvinnohälsa? Du erbjuds ett utvecklande arbete där du får chansen att växa i din yrkesroll. Du är välkommen att bli en del i vårt team där vi arbetar med familjen i fokus.
Våra förlösta patienter vårdas både på avdelning 23 och 25 och vi arbetar tätt tillsammans vilket innebär att du kan vårda eftervårdspatienter på båda avdelningarna. Avdelning 25 har även antenatala patienter från och med graviditetsvecka 22. Avdelning 23 vårdar gynekologiska patienter och bedriver gynekologisk akutmottagning.
Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi bedriver verksamhet vid Universitetssjukhuset Örebro, Lindesbergs och Karlskoga lasarett. Vi arbetar aktivt för att utveckla forskningen inom kvinnosjukvård. På Universitetssjukhuset i Örebro finns en obstetrisk sektion med specialistmödravård och fosterdiagnostik, förlossningsavdelning och BB/eftervård. Den gynekologiska sektionen har öppen, sluten och akut gynekologisk vård. Här finns också en fertilitetsenhet och en operationsavdelning.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har cirka 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Barnmorska/Sjuksköterska Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi, USÖPubliceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat patientarbete, läkemedelshantering, rådgivning och kontakter med anhöriga.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Legitimerad barnmorska alternativt sjuksköterska med erfarenhet av sjukhusvård. Vi kommer att fästa stor vikt vid egenskaper såsom ett gott bemötande, samarbets- och initiativförmåga samt ansvarstagande.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:164". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef avd 23
Marie Berglund 019-602 19 54 Jobbnummer
9758778