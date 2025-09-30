Barnmorska/Sjuksköterska till Reproduktionsmedicin
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Huddinge Visa alla sjuksköterskejobb i Huddinge
2025-09-30
Vill du arbeta inom ett högspecialiserat område där du gör verklig skillnad för andra människor? Vi söker nu en barnmorska alternativt sjuksköterska med IVF-erfarenhet för vikariat på Reproduktionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge - en spännande och meningsfull arbetsplats med fokus på avancerad fertilitetsvård!
Du erbjuds
ett meningsfullt och varierat arbete inom ett högspecialiserat område
möjlighet att arbeta med både klinik och administration, beroende på intresse och bakgrund
en arbetsplats med stark teamkänsla och hög kompetens inom reproduktionsmedicin
en lärorik miljö där du får möjlighet att utvecklas inom avancerad fertilitetsvård
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
På Reproduktionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har vi ett komplett utbud av olika typer av assisterad befruktning. Vi är specialiserade på komplexa utredningar och avancerade behandlingar av ofrivillig barnlöshet, infertilitet för patienter i behov av högspecialiserad vård.
Som barnmorska hos oss arbetar du tätt ihop med dina övriga barnmorskekollegor, undersköterskor och läkare. Tjänsten innefattar planering och omhändertagande vid IVF behandlingar och högspecialiserade reproduktionsmedicinska tillstånd som exempelvis PGT, donation, fertilitetsbevarande åtgärder och komplexa andrologiska tillstånd med tillhörande kirurgi. Reproduktionsmedicin har uppdraget att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) av patienter med behov av Preimplantatorisk Genetisk Testing (PGT). Vi tar emot patienter från hela landet och även utomlandspatienter.
Vi söker dig som
är nyfiken och flexibel
har lätt för att samarbeta med andra professioner och har ett empatiskt förhållningssätt till andra omkring dig
är ödmjuk och snabb på att ställa om när verksamheten kräverKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad barnmorska, alternativt sjuksköterska med erfarenhet av IVF.
Om rekryteringsprocessen
Urval och kontakt kommer att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Tema Kvinnohälsa och hälsoprofessioner
Kvinnohälsa omfattar all verksamhet inom reproduktionsmedicin, benign gynekologisk vård, graviditets-, förlossnings- och fostermedicinsk vård i både Huddinge och Solna. Vi har även ett nationellt högspecialiserat uppdrag inom fostermedicin. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-kvinnohalsa-och-halsoprofessioner/
Hälsoprofessioner; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister, logopeder och psykologer möter patienternas behov och skapar mervärde i samarbetet tillsammans med andra professioner inom sjukhusets alla teman och funktioner.
