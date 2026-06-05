Barnmorska/sjuksköterska till gynmottagningen, Kvinnokliniken Falun
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2026-06-05
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Kvinnokliniken består av förlossningsavdelning, antenatalavdelning, BB-/gynavdelning, BB-mottagning, gynmottagning, patienthotell och kuratorverksamhet. Gynmottagningen finns i moderna, ljusa lokaler med nära samarbete med övriga enheter inom kvinnosjukvården.Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
På mottagningen bedrivs, förutom planerad mottagningsverksamhet, även jourverksamhet för akuta patienter, dagsjukvård och abortverksamhet. Vi utför även polikliniska ingrepp på vår behandlingsavdelning (mottagningsoperation). Dessutom ansvarar vi för telefonrådgivning, kallelser och arbete med väntelistor.
Vi arbetar med individuella ansvarsområden, till exempel barnmorskeledd abortmottagning, endometrios, infertilitet, bäckenbottenproblematik samt administrativa uppgifter. Här finns goda möjligheter för dig att engagera dig och utvecklas.
Tjänsten innefattar delvis administrativa uppgifter samt är utformad som en rotationstjänst med helgtjänstgöring var fjärde helg mot BB/gynavdelning alternativt förlossningen. Om du inte tidigare arbetat inom kvinnosjukvård kan rotation bli aktuellt i ett senare skede.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad barnmorska eller sjuksköterska
Det är meriterande om du:
har förskrivningsrätt (barnmorska) och gärna några års erfarenhet av kvinnosjukvård.
har vana att arbeta i team med flera professioner.
har intresse för utvecklingsarbete och vill bidra till förbättring av rutiner och arbetssätt.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för kvinnosjukvård. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, har god samarbetsförmåga, är lösningsorienterad och flexibel samt har ett gott bemötande i mötet med patienter.
Arbetsglädje, engagemang och nytänkande är viktiga egenskaper hos oss - därför lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper i vår rekrytering.
Intervjuer sker fortlöpande.
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Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
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Fackliga kontaktuppgifter
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Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:563". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
1:a linjens chef
Camilla Liss Camilla.Liss@regiondalarna.se 023-492808 Jobbnummer
9949515