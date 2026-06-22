Barnmorska/Sjuksköterska till gynekologiska specialistmottagningen
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-06-22
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Verksamhetsområde kvinnosjukvård
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Tycker du liksom oss att kvinnosjukvård är spännande områden? Vill du lära dig mer och utvecklas med oss? Att få följa och stötta kvinnor genom alla skeenden av livet, i både glädje och sorg, med och motgång, är otroligt givande och något vi brinner för inom vårt verksamhetsområde. Håller du med oss? Då kanske du är rätt person för oss.
Vår verksamhet
Gynekologiska specialistmottagningar består av familjeplaneringsmottagning, bäckenbottenmottagning, dysplasienhet, endometrioscentrum, mottagningsoperation och akutmottagning.
På akutmottagningen tar vi varje månad emot ca 500 patienter med akuta gynekologiska och obstetriska besvär, exempelvis buksmärtor, blödningar, problem i tidig graviditet och infektioner. I samarbete med nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) tar vi även emot kvinnor som utsatts för sexuellt våld. På akutmottagningen arbetar du med omvårdnad, bedömning, prioritering och behandling av den akut sjuka patienten.
Vi har sett ett ökat behov av att samordna de akuta besöken inom kvinnosjukvården och har därför inlett ett arbete för en gemensam akutmottagning för gynekologiska och obstetriska patienter.
På abort - och preventivmedelsmottagningen arbetar vi med att ta emot och ge rådgivning kring oplanerade graviditeter och vägleda kvinnor som önskar genomgå abort. Vi har telefonrådgivning, preventivmedelsrådgivning och utför vissa aborter som dagvård.
Bäckenbottenmottagningen tar emot patienter med problem från urinvägarna, framfall eller kvarstående besvär från förlossningen samt vulvabesvär.
Dysplasienheten och kallelsekansli för cervixcancerscreening arbetar med både screeningverksamhet och behandling efter cellförändringar.
Akademiska sjukhuset och vårt endometrioscentrum bedriver nationell högspecialiserad vård (NHV) vid viss endometrios. Uppdraget inriktar sig på avancerad kirurgi som cirka 250 patienter i Sverige är i behov av varje år. Vi tar också emot remisser till endometrioscentrum för bedömning
På mottagningsoperation utför vi mindre ingrepp i lokalbedövning, till exempel värmebehandlingar, insättning och uttag av spiraler, och avlägsnanden av polyper.
Ditt uppdrag
Vi söker nu barnmorskor som vill arbeta i vår breda verksamhet.
Hos oss får du möta patienter med gynekologiska sjukdomar eller besvär i livets alla åldrar och skeden. Arbetsuppgifterna består i att ta emot patienter på akutmottagningen och göra en första bedömning och vara en del av teamet kring den akuta patienten samt en del traditionellt mottagningsarbete som bland annat telefonrådgivning, tidsbokning, provtagning och information inför operation.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska.
Din kompetens
Som person är du självständig, ansvarstagande och organiserad och har ett professionellt förhållningssätt. Du är trygg och stabil som person och i din yrkesroll. Vi värdesätter din flexibilitet och ditt intresse för kvalitetsarbete. Du är intresserad av att vara en del i vårt team och bidra till vårt goda samarbete mellan professionerna och naturligtvis är du nyfiken på hur vi tillsammans bygger kvinnosjukvården starkare framöver!
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på 100%. Rotation dag/kväll/helg. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning om högst 6 månader kan komma att tillämpas. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Kontakta avdelningschef Malin Lööf tele: 0722082997
Facklig kontaktperson Vårdförbundet når du via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS790/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9971714