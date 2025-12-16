Barnmorska/sjuksköterska till Gynekologisk mottagning, Sollefteå
2025-12-16
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länsverksamhet Obstetrik/gynekologi består av BB/Förlossning/Gyn avd, gynekologisk mottagning samt Specialistmödravård. I Sollefteå och Kramfors sköts barnmorskemottagningen genom Länsverksamhet Obstetrik/gynekologi. Länsverksamhet samarbetar över hela länet och inom verksamheten arbetar läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor.
Vill du bli en del av ett härligt och engagerat arbetsgäng med ett omväxlande och meningsfullt arbete? Vi söker nu en barnmorska/sjuksköterska till vårt fantastiska team!
Hos oss arbetar du dagtid måndag-fredag med schema efter överenskommelse. Tjänsten avser ett vikariat på heltid. Tillträde sker 2026-02-01 eller enligt överenskommelse till och med 2027-04-15 med eventuell möjlighet till förlängning.
Barnmorska/sjuksköterska till Gynekologisk mottagning, SollefteåPubliceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Arbetet som barnmorska/sjuksköterska hos oss består av sedvanliga uppgifter inom gynekologisk mottagning vilket bland annat innebär läkarmottagning, barnmorskebesök för cellprovtagning, preventivmedel, aborter och provtagning, telefonrådgivning, bokning av besök. Även administrativt arbete såsom 1177 och väntelistor med mera ingår i rollen.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad barnmorska/sjuksköterska, även du som är ny i din roll är välkommen att söka
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Stabil
Samarbetsförmåga
Kulturell medvetenhet
Relationsskapande
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:321". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Annika Stattin +4662019357 Jobbnummer
9647667