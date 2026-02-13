Barnmorska/Sjuksköterska, Gyn avd 14 på Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus
Vi söker dig som är barnmorska eller sjuksköterska och vill bli vår nya arbetskollega! Du kommer få arbeta i en trivsam miljö med engagerade och trevliga arbetskamrater och med omväxlande arbetsuppgifter.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt anställningserbjudande
Vi erbjuder dig en anpassad introduktion baserad på dina tidigare erfarenheter.
Möjlighet till rotation mellan Gynakuten eller vår dagvårdsavdelning.
Gemensam kompetensutveckling på gynsektionen i form av regelbundna scenarioträningar och HLR-utbildningar samt möjlighet att delta i "Stegutbildning gynekologi" som sträcker sig över ett år. Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Avdelning 14 är en gynekologisk vårdavdelning med 18 vårdplatser. Här har vi både akuta och elektiva flöden och som personal arbetar du med båda patientkategorierna.
Vi tillämpar önskeschema, individuell schemaplanering, 38,15 tim/v med helgtjänstgörning 2 helger av 5 ( 5 helgpass/5 veckor).Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska eller sjuksköterska med tidigare erfarenhet från akutsjukvård. Tidigare erfarenheter från gynekologi är meriterande. Dina personliga egenskaper
Du är en lösningsorienterad och flexibel person som har ett öppet bemötande och mycket god samarbetsförmåga. Vidare arbetar du bra i team och trivs med att ta ansvar och klarar av att möta människor i svåra situationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Tillsvidareanställning.
Möjlighet till rotation.
Möjlighet till 3 skift.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Kvinnosjukvård och förlossning är ett av sjukhusets största verksamhetsområden med cirka 600 medarbetare. Vi bedriver akut och specialiserad vård inom både öppen- och slutenvård. Verksamhetsområdet är indelat i sektionerna obstetrik och gynekologi.
Den obstetriska sektionen omfattar förlossning, specialistmödravård med ultraljudsmottagning, antenatalenhet, elektiva snitt och eftervård. Vi är en av Sveriges största förlossningsenheter.
Den gynekologiska sektionen består av en öppenvårdsmottagning, akutmottagning, operationsavdelning och en vårdavdelning. Vi utför benign gynekologi med inriktning mot minimalinvasiv kirurgi. Vi har ett NHV-uppdrag inom avancerad bäckenbottenkirurgi. På vår operationsavdelning utförs såväl planerade som akuta ingrepp, inklusive robotkirurgi.
Vi har ett betydande FoU-uppdrag med utbildning av läkarstudenter, barnmorskestudenter och randande läkare från allmänmedicin och akutmedicin. Vi har en stor klinisk forskningsverksamhet med minst två nyregistrerade doktorander varje år.
