Barnmorska/Sjuksköterska, Centrum för obstetrik och gynekologi, Skellefteå
Region Västerbotten, Centrum för obstetrik och gynekologi / Sjuksköterskejobb / Skellefteå Visa alla sjuksköterskejobb i Skellefteå
2026-06-24
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG) Västerbotten är en länsorganisation med totalt cirka 250 medarbetare, där enheter vid länets tre sjukhus ingår och samarbetar. CFOG har ett arbetssätt med länsövergripande processorientering och sjukhusen i länet ansvarar gemensamt för att människor i Västerbotten har tillgång till specialistmödravård, förlossning, BB, BB-hemvård, gynekologisk mottagning, gynekologisk kirurgi, tumörkirurgi och robotkirurgi.
Enheten i Skellefteå har ca 90 medarbetare. I verksamheten ingår förlossningsverksamhet och gemensam vårdavdelning för BB och gynekologisk vård. Benign gynekologisk kirurgi bedrivs inom enheten och ett samarbete sker med enheten i Umeå vid tumöroperationer. Mottagningsverksamheten består av specialistmödravård, gynmottagning och barnmorskemottagning. Infertilitetsutredningar i länet är centraliserat till kliniken i Skellefteå.
Till Gynmottagningen i Skellefteå söker vi nu vikarie för en av våra medarbetare som ska studera.
Hos oss arbetar vi prestigelöst i team, där barnmorskor, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, medicinska sekreterare med flera samarbetar för att tillhandahålla den bästa möjliga vården för våra patienter. På CFOG förväntas medarbetare delta i verksamhetsutveckling exempelvis genom att delta i arbetsgrupper eller genom egna ansvarsområden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Som barnmorska/sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I din roll är du en medspelare i allt som pågår på Gynmottagningen. Vi arbetar professionellt och sätter patienten i fokus. Arbetsuppgifterna innebär att du ser till patienternas medicinska och specifika omvårdnadsbehov, planerar och prioriterar de åtgärder som ska sättas in. Arbetet består till stor del av administrativa arbetsuppgifter där du hanterar patientärenden via telefonrådgivning samt svarar via 1177.se. I viss utsträckning ingår även fysiska patientmöten där du i din yrkesroll vårdar dagvårdspatienter samt assisterar vid mottagningsoperationer där vi använder oss av patientstyrd sedering. I arbetet på mottagningen ingår att delta vid aborter. Du kommer också att ha egna mottagningspatienter som ex cellprovtagning, byte av prolapsring, viss STI samt träffa patienter med akuta gynekologiska besvär.
Vi är en mottagning som ständigt förnyar arbetsmetoder och utvecklar vården till stor nytta för patienten och nöjdhet hos medarbetarna.
Anställningen är på heltid, 40 timmar/vecka, dagtid mån-fre.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad barnmorska, alternativt dig som är grundutbildad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet inom kirurgi/gynekologi och/eller mottagningsarbete.
Du trivs med att arbeta både självständigt och i olika team och är flexibel både i tanke och handling. Du är intresserad av utveckling och logistik, samt är lösningsfokuserad.
Att vara serviceinriktad och ha en god kommunikativ förmåga i svenska, samt engelska både i tal och skrift är en förutsättning för det här arbetet, då du kommer att möta, och framföra information till patienter med olika bakgrund.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är ett vikariat tom 270930 med chans till förlängning., upphör: 2027-09-30 .
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333229". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Centrum för obstetrik och gynekologi Kontakt
SRAT
Therese Lindberg therese.lindberg@regionvasterbotten.se Jobbnummer
9976065