Barnmorska, senior fas, till Specialistmödravårdsmottagning i Malmö
2025-11-03
Gör skillnad. Varje dag.
Är du barnmorska i senior fas och söker en roll där din erfarenhet och kliniska expertis verkligen får göra skillnad? Vi söker en trygg och erfaren barnmorska som vill leda och stödja vårt team i det dagliga arbetet, där varje patientmöte präglas av kvalitet och patientsäkerhet. På vår arbetsplats arbetar vi enligt Region Skånes kompetens och tjänstemodell (KTM), som ger en tydlig struktur för ditt lärande och dina karriärmöjligheter inom vår verksamhet.
VO kvinnosjukvård har cirka 800 anställda och består av såväl gynekologisk som obstetrisk verksamhet i både Lund och Malmö. Som universitetssjukhus har vi även uppdrag inom utveckling samt utbildning och inom verksamhetsområdet bedrivs framgångsrik forskning.
I denna tjänst är fokus att stärka teamets kompetens i det dagliga, praktiska arbetet och att förbättra patientsäkerheten genom evidensbaserade metoder och rutiner. Rollen skiljer sig genom att betona det direkta stödet och mentorskapet i vardagsarbetet - här får du möjlighet att vara en ledande röst för kvalitetssäkring och teamutveckling, samtidigt som du arbetar nära patienterna och är ett kompetensstöd i kliniken.
Om du brinner för att skapa en trygg, lärande vårdmiljö och att stödja kollegor i deras kliniska utveckling, är detta rollen för dig!Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Förutom att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter arbetar du med, och utvecklar din kompetens genom att:
Barnmorska i senior fas har en fördjupad helhet i sin profession samt kan hantera, analysera och handleda komplexa vårdsituationer i det kliniska patientnära arbetet. Den seniora barnmorskan har under yrkeslivet medverkat vid och handlagt akuta sällanhändelser och fortsätter att fördjupa sina färdigheter samt bidrar till utvecklingsarbete.
Du använder din omfattande kliniska erfarenhet för att stödja och utbilda vårdteamet i praktiskt omvårdnadsarbete. Genom handledning och mentorskap hjälper du kollegor att stärka sina kliniska färdigheter och bidrar till att upprätthålla hög patientsäkerhet i varje möte.
Genom att vara en teamspelare deltar och leder du välfungerande teamarbete och arbetar aktivt med att lyfta dina kollegor.
Ditt ledarskap främjar en trygg och positiv arbetsmiljö där samarbete och laganda står i fokus. Du stöttar teamet i att hantera både vardagliga utmaningar och plötsliga förändringar med tydlig handlingsberedskap. Du förväntas ha en god pedagogisk förmåga, vara en aktiv del i implementering av tidigare forskning och evidens samt vara med och utveckla nya arbetssätt.
I din roll är du en resurs för chefer vid bedömning av barnmorskors kompetens, vilket sker inom ramen för verksamhetens kompetens- och tjänstemodell. Avsatt tid för utveckling och innehållet för uppdraget sker enligt överenskommelse med enhetschef och anpassas efter verksamhetens behov.
Under sommarperioden ska den seniora barnmorskans arbetstid fokuseras till kliniskt arbete. Syftet är att på stärka och stödja den kliniska verksamheten genom att tillvarata den seniora barnmorskans omfattande erfarenhet och kliniska kompetens. Administrativa uppgifter genomförs inte under denna period. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad barnmorska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Därtill har du uppnått kompetenskraven för senior fas enligt lokalt utvecklingsprogram inom KTM. Du har längre klinisk erfarenhet inom obstetrik.
Det är meriterande om du har magister- eller masterexamen. Vi ser det även som meriterande om du har läst kurser inom områdena förbättrings- och förändringskunskap, projektledning, patientsäkerhet och/eller ledarskap eller andra kurser som kan vara relevanta för verksamheten. Det är även meriterande om du har mångårig klinisk erfarenhet som barnmorska inom flera olika områden, exempelvis primärvård, ultraljud, specialistmödravård, förlossningsvård eller eftervård. Därtill ser vi positivt på om du bedrivit utvecklingsarbete.
Vi söker dig som sätter patienten i fokus, är engagerad, initiativrik och flexibel. Du arbetar personcentrerat och strävar efter att utvecklas i din roll som senior barnmorska inom obstetriken. Vi önskar att du precis som vi värdesätter ett arbete som präglas av det egna ansvaret samt respekt och förtroende mellan arbetskamrater och närmsta chef. Då vi arbetar tvärprofessionellt är det av vikt att du är lyhörd och har en god samarbetsförmåga samt ett drivande arbetssätt med fokus på förbättringar inom specialiserad omvårdnad. Vi vill att du har god förmåga att inge förtroende, kan leda arbetsgrupper och implementera nya arbetssätt. Vi arbetar efter Region Skånes värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt, vilket vi även ser att du gör. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi vill att du ska trivas och vilja stanna kvar och utvecklas hos oss. Därför driver vi satsningar som vår kompetens och tjänstemodell med fokus på kontinuerligt och livslångt lärande. Kompetens och tjänstemodellen är indelad i olika faser som bygger på varandra, där varje fas innebär fördjupade kunskaper och förmågor. I de senare faserna blir du behörig att söka tjänster som innebär karriärmöjligheter och ett utökat ansvar.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
